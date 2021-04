Weiterer Kreisbrandmeister im Landkreis

Eichsfeld. Manuel Hartung ab sofort Leitstellendisponent im Eichsfeld.

Ein weiterer Kreisbrandmeister ist im Landkreis tätig, Im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichte Thomas Richter, Leiter des Hauptamtes des Landratsamtes, an Manuel Hartung die Ernennungsurkunde zum Kreisbrandmeister im Beamtenverhältnis auf Probe. Hartung ist ab sofort als Leitstellendisponent im Rechts- und Ordnungsamt des Landkreises Eichsfeld tätig, heißt es in einer Mitteilung der Behörde.

Vom 1. April 2019 bis zum 31. März dieses Jahres absolvierte Manuel Hartung seinen zweijährigen Vorbereitungsdienst beim Landkreis. Er sei an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Bad Köstritz optimal auf die anspruchsvollen und vielseitigen Aufgaben im Brand- und Rettungsdienst vorbereitet worden. Während der Ausbildung habe er mehrere Praktika an verschiedenen Berufsfeuerwehrstandorten, im Eichsfeldklinikum und in der Lehrrettungswache Worbis absolviert. Mit dem erfolgreichen Bestehen seiner Laufbahnprüfung steht er nun für den Einsatz im Landkreis Eichsfeld, wo man sich sehr auf die künftige Zusammenarbeit freut, bereit.