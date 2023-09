Weniger Kinder in den Thüringer Kindergärten

Erfurt. In einigen Kommunen wird ein Abbau von Kita-Plätzen oder gar Schließungen von Einrichtungen diskutiert.

In Thüringen werden weniger Kinder im Kindergarten betreut. Zum Stichtag Anfang März besuchten 89.837 Kinder eine Kita, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Das waren 1091 und damit rund 1,2 Prozent weniger als im Jahr 2022. Insgesamt wurden 90.661 betreut – in Kitas oder bei Tagesmüttern. Während die Zahl der betreuten Kinder sank, stieg die Betreuungsquote bei den Unter-Sechsjährigen leicht um 0,2 Prozent. In dieser Altersgruppe wurden 76,7 Prozent der Kinder betreut, betrachtet man die Altersgruppe der Drei- bis Sechsjährigen, lag der Anteil der betreuten Kinder bei 94,4 Prozent.

Fraktionen diskutieren über besseren Betreuungsschlüssel

Prognosen des Thüringer Bildungsministeriums gehen davon aus, dass wegen des demografischen Wandels immer weniger Kinder in die Kindergärten des Landes kommen. In einigen Kommunen wird deshalb ein Abbau von Kita-Plätzen oder gar Schließungen von Einrichtungen diskutiert.

Im Thüringer Landtag diskutieren die Fraktionen dagegen Vorschläge, den Betreuungsschlüssel zu verbessern. Demnach soll sich eine Erzieherin oder ein Erzieher bei den Über-Dreijährigen um weniger Kinder kümmern müssen. Nach Einschätzung von Gewerkschaften und einigen Bildungspolitikern würde das helfen, die Betreuung zu verbessern und kleine Kitas vor einer sonst möglicherweise drohenden Schließung zu bewahren.