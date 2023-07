Bis zu 35 Grad am Wochenende: Heißer Ferienstart in Thüringen

Die Menschen in Thüringen dürfen sich auf ein sommerliches Wochenende freuen. Für Sonntag ist aber nicht nur eitel Sonnenschein angesagt.

Thüringen gelangt am Wochenende in den Einflussbereich eines Hochs über Mitteleuropa. In den nächsten Tagen wird zunehmend heiße Luft in den Freistaat geführt, es wird viel Sonnenschein und wenig Bewölkung erwartet.

Bereits am Freitag werden bei Sonne und nur geringen Quellwolken Temperaturen von maximal 28 bis 30 erreicht, im Bergland 22 bis 27 Grad. Der Wind weht schwach aus Süd. In der Nacht zum Samstag ist es meist klar, die Tiefstwerte liegen bei 14 bis 9 Grad.

Für rund 251.000 Kinder und Jugendliche beginnen heute zudem die Sommerferien. Bis zum 19. August können die Schülerinnen und Schüler die Seele baumeln lassen. Während die Schulferien in diesem Jahr mitten im Sommer starten, werden sie kommendes Jahr schon sehr früh beginnen: Im Wahljahr 2024 geht es schon am 20. Juni los, im Jahr 2025 dann am 28. Juni.

Sommerlich heiß am Wochenende

Der Samstag ist ganz überwiegend sonnig. Dazu wird es sommerlich heiß mit Höchstwerten zwischen 30 und 33, im Bergland zwischen 27 und 29 Grad bei schwachem Ostwind. In der Nacht zum Sonntag ist es überwiegend gering bewölkt und niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 17 und 13 Grad.

Am Sonntag ist es zunächst sonnig, in der zweiten Tageshälfte ziehen von Westen her eineige Wolken auf, es bleibt aber trocken. Der Tag wird sehr heiß mit Höchstwerten zwischen 33 und 35, im Bergland zwischen 28 und 30 Grad. In der Nacht zum Montag ist es dann wechselnd bewölkt, mit geringer Wahrscheinlichkeit können teils kräftige Schauer und Gewitter auftreten.

Start in die kommende Woche mit vielen Wolken

Am Montag werden bei vielen Wolken zunächst Schauer und Gewitter erwartet. Später gibt es Auflockerungen und es wird niederschlagsfrei. Maximal werden Temperaturen zwischen 28 und 32 Grad erreicht, im Bergland zwischen 24 und 28 Grad.

