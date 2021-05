Deutscher Wetterdienst warnt vor Gewittern und Starkregen in Thüringen

Erfurt Hagel, Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten um 70 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen sind laut DWD nicht ausgeschlossen.

Nach den vergangenen warmen Tagen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagabend vor starken Gewittern in Teilen Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens. In den betroffenen Gebieten der drei Länder sei zudem mit 20 Litern Starkregen pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde zu rechnen, teilte der DWD mit. Teilweise seien auch Hagel, Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten um 70 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit bis zu 35 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde nicht ausgeschlossen.

Der DWD empfiehlt unter anderem auf herabstürzende Äste und Dachziegel zu achten. Zudem sei es möglich, dass Bäume entwurzelt werden und der Platzregen zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen führt.

Eine Warnung vor starken Gewittern herrscht am Dienstagabend in folgenden Thüringer Kreisen: