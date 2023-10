DWD warnt: Achtung, es wird stürmisch in Thüringen

Erfurt Am Dienstag müssen sich die Menschen in Thüringen auf turbulentes Wetter einstellen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gewitter, Wind- und Sturmböen.

In Thüringen wird an diesem Dienstag wechselhaftes Wetter erwartet: Mit Durchzug einer Kaltfront wird in den Nachmittagsstunden die bisher wetterbestimmende sehr warme, durch deutlich kühlere Luft ersetzt, heißt es vom Deutschen Wetterdienst.

Unwettergefahr durch Sturm und Gewitter

So werde eine Schauer- und Gewitterlinie am Nachmittag den Freistaat durchziehen. Auch der Wind wird im Tagesverlauf zunehmen. Dabei kann es zu schweren Sturmböen bis 100 km/h kommen. Auch orkanartige Böen bis 110 km/h seien nicht ausgeschlossen, warnt der DWD.

Die Höchsttemperaturen liegen am Dienstag bei 24 bis 27 Grad. Mit der Kaltfrontpassage am Nachmittag kommt es zu einem deutlichen Temperaturrückgang. Auch am Mittwoch werden nur noch Höchstwerte von 17 bis 20 Grad erreicht. Es wird wolkig, zeitweise scheint die Sonne.