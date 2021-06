Erst Wolken, dann Sonne und steigende Temperaturen am Wochenende in Thüringen

Erfurt. Laut Deutschem Wetterdienst ist in Thüringen nach Regen und lokalen Unwettern mit einem schönen Wochenende zu rechnen. Vor allem der Sonntag macht seinem Namen alle Ehre. Das sind die Aussichten.

In Thüringen ist am Wochenende zunächst noch mit Wolken und Regen, am Sonntag dann aber auch mit Sonne zu rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte, kommt es am Freitag zunächst noch zu vielen Wolken und Schauern. Örtlich ist sogar mit Unwettergefahr durch Starkregen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 21 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es wolkig aber niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad.





Am Samstag wird es voraussichtlich wechselnd bewölkt und trocken. Bei schwachem Westwind erreichen die Temperaturen bis zu 26 Grad. Die Nacht zu Sonntag bleibt ebenfalls trocken. Während der Sonntagmorgen dann zunächst noch wolkig startet, können sich die Menschen in Thüringen im Tagesverlauf vermehrt auf Sonne und Temperaturen von bis zu 28 Grad freuen. Am Montag geht es heiter bis wolkig weiter. Die Höchstwerte steigen auf bis zu 32 Grad.