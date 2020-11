November beginnt ungewöhnlich mild und windig in Thüringen

In Thüringen wird es zum Start in die Woche windig und warm. “Heute ist es ungewöhnlich mild“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montagmorgen. Demnach ist im Tagesverlauf mit Temperaturen von bis zu 21 Grad zu rechnen. Eine Warmfront sorgt außerdem für lebhaften Südwestwind mit Böen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde - in den Kammlagen des Thüringer Walds ist sogar mit Sturmböen zu rechnen. Es bleibt überwiegend trocken und wechselhaft bewölkt.

In der Nacht zum Dienstag bringt eine Kaltfront voraussichtlich örtlich Regen und Temperaturen zwischen 8 und 14 Grad mit sich. Tagsüber soll es stark bewölkt bleiben, auch mit Regen ist weiterhin zu rechnen. Die Höchstwerte liegen am Tag zwischen 13 und 17 Grad, nachts kann es deutlich auf bis zu 3 Grad abkühlen.