Regnerische Tage in Thüringen erwartet

Erfurt. Ab Dienstagvormittag ist in Thüringen mit Schauern und vereinzelten Gewittern zu rechnen.

Die Menschen in Thüringen müssen sich auf zwei regnerische Tage einstellen. Am Dienstag sei ab den Vormittagsstunden wiederholt mit Schauern und auch vereinzelten Gewittern zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. Die Höchsttemperaturen lägen zwischen 12 und 16 Grad, im Thüringer Wald zwischen 6 und 11 Grad.

Nach einer trockeneren Nacht soll es auch am Mittwoch voraussichtlich Schauer und kurze Gewitter geben. Das Thermometer klettert laut DWD bei mäßig böigem Wind auf maximal 11 bis 15 Grad, im Bergland auf 7 bis 11 Grad.