Schnee und Sonne locken Ausflügler in den Thüringer Wald

Suhl/Hildburghausen Am Sonntag zog es viele Ausflügler in den Thüringer Wald. Die Polizei versucht nach eigenen Angaben, "das Chaos ein wenig zu bändigen".

Viel Schnee, Sonne und leichter Frost haben am Sonntag viele Ausflügler in den Thüringer Wald gelockt - trotz teilweise bestehenden Anreiseverbot für Tagesgäste. Auf dem gesamten Rennsteigkamm seien die Parkplätze überlastet, sagte ein Polizeisprecher in Suhl. Auf den Landstraßen komme es zu Behinderungen, weil teilweise in Kurven geparkt werde. Die Polizei sei unterwegs. "Wir versuchen, das Chaos ein wenig zu bändigen." Im Kreis Hildburghausen wies die Polizei Besucher ab.

Dort liegt der beliebte Wintersportort Masserberg, wo nach Angaben des Regionalverbundes Thüringer Wald bis zu 80 Zentimeter Schnee liegen. Die Bedingungen für Skilangläufer sind entlang des Rennsteigs teilweise sehr gut. Webcams zeigten beispielsweise die Region am Bahnhof Rennsteig im strahlenden Sonnenschein. In Thüringen endeten am Sonntag die Winterferien.

Dies sei neben dem Top-Wetter möglicherweise ein Grund für den Besucheransturm, hieß es von der Polizei. "Die Anwohner haben allerdings leider kein Verständnis mehr", sagte ein Polizeisprecher. "Besucher parken teilweise auch die Privatgrundstücke zu." Bereits am Ende der Weihnachtsferien war es zu chaotischen Zuständen mit übervollen Parkplätzen und Behinderungen auf Straßen durch parkende Autos gekommen.

Tauwetter bis in die Kammlagen

Nach einem winterlichen Wochenende steht Thüringen jedoch eine Woche mit Schmuddelwetter bevor. Aus Westen werde in den nächsten Tagen Warmluft herangeweht, die für Tauwetter bis in die höchsten Lagen sorge, sagte Meteorologe Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Auf Sonne wie am Sonntag zu hoffen, werde in der neuen Woche vergeblich sein.

Selbst in den Kammlagen des Thüringer Waldes werde es zur Wochenmitte Plusgrade geben. "Dort wird der Schnee aber nicht komplett wegtauen, dafür ist vorher zu viel gefallen", sagte Engelmann. Auf der Schmücke lagen am Sonntag 66 Zentimeter Schnee.

In den tiefer liegenden Gegenden werde der Schnee dagegen keine Chance mehr haben. Am Mittwoch erreichen die Temperaturen laut Engelmann zweistellige Werte zwischen 10 und 13 Grad.

Ab kommender Woche Tauwetter in Thüringen

