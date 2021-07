Schwere Gewitter und Starkregen ziehen über Thüringen

Mit Gewittern und Starkregen muss in den kommenden Tagen in Thüringen immer wieder gerechnet werden. (Symbolfoto)

Erfurt. Das Wetter in Thüringen zeigt sich weiterhin von seiner sommerlich warmen Seite. Allerdings kommen am Dienstag Gewitter und Starkregen hinzu.

Auf die Menschen in Thüringen kommen warme, aber zugleich gewittrige Sommertage zu. Bis zu 30 Grad soll es am Dienstag werden, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstagmorgen. Dazu bleibt es voraussichtlich bis in den Nachmittag hinein heiter bis wolkig.

Ab dem frühen Nachmittag sollen dann jedoch von Süden her schwere Gewitter aufziehen, die Starkregen mit rund 40 Litern pro Stunde, Sturmböen und vereinzelt auch Hagel mit sich bringen können. In der Nacht fallen die Temperaturen dann auf bis zu 17 Grad.

Zu den betroffenen Gebieten zählen demnach

Ilm-Kreis,

Kreis Altenburger Land,

Kreis Eichsfeld,

Kreis Gotha,

Kreis Greiz,

Kreis Hildburghausen,

Kreis Nordhausen,

Kreis Saalfeld-Rudolstadt,

Kreis Schmalkalden-Meiningen,

Kreis Sonneberg,

Kreis Sömmerda,

Kreis Weimarer Land,

Kyffhäuserkreis,

Saale-Holzland-Kreis,

Saale-Orla-Kreis,

Stadt Eisenach,

Stadt Erfurt,

Stadt Gera,

Stadt Jena,

Stadt Suhl,

Stadt Weimar,

Unstrut-Hainich-Kreis,

Wartburgkreis.

Rekord-Regenmengen für Thüringen erwartet

Die Thüringer müssen sich örtlich auf riesige Regenmengen einstellen. Die DWD-Meteorologen halten zwar die in einigen Wettermodellen prognostizierten bis zu 200 Liter pro Quadratmeter für etwas übertrieben. „Aber bei dieser Wetterlage kann es schon einige Volltreffer und ruckzuck neue Rekordwerte geben“, sagte Meteorologe Thomas Hain unserer Zeitung.

Immer wieder Gewitter und Schauer

Der Mittwoch zeigt sich laut DWD vergleichsweise wechselhaft. Es bleibt bewölkt mit vielen Schauern vor allem am Vormittag. Am Nachmittag kann zeitweise die Sonne sich etwas stärker durchsetzen. Auch Unwetter mit Starkregen könnten dann wieder auftreten. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei rund 25 Grad, in der Nacht kühlt es auf bis zu 14 Grad ab.

Am Donnerstag ist der Himmel in Thüringen bedeckt, gebietsweise kann es Schauer und Gewitter geben. Die Temperaturhöchstwerte liegen dann bei 27 Grad. In der Nacht zum Freitag ist es stark bewölkt und vereinzelt regnet es.

Auch am Freitag wird im Tagesverlauf mit ansteigender Schauer- und Gewittergefahr gerechnet. Die Temperaturen steigen dann auf bis zu 29 Grad an. In der Nacht zum Samstag kann es immer noch zu Schauern und Gewittern kommen.