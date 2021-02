Die Fahrzeuge des Winterdienstes in Thüringen sehen sich gewappnet. (Symbolfoto)

Über dem Freistaat trifft eine Kaltfront aus dem Norden auf warmer Luft aus dem Süden, erklärt Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst. Diese Grenze zwischen den Luftmassen verschiebt sich dabei langsam südwärts. In Nordthüringen könnten bis zu 20 Zentimeter Schnee fallen. Südlicher der Autobahn A4 schiebe sich ab Samstagabend die kalte Luft unter die Warmluft, so dass in dieser Region Niederschlag als Regen falle, dann aber gefriere.