Verschneite ICE-Schnellfahrstrecke Richtung Norden noch nicht geräumt

Die ICE-Schnellfahrstrecke Erfurt in Richtung Halle/Leipzig ist weiterhin wegen Schnee und Eis nicht befahrbar. Fernzüge in Richtung Berlin fahren derzeit mit entsprechender Verspätung den Umweg über Weimar.

Es sei wichtig gewesen, schnellstmöglich eine Nord-Süd-Verbindung wieder anzubieten, erklärt eine Bahnsprecherin dieser Zeitung. Entlang der ICE-Trasse gebe es zum Teil nur schwer zugängliches Gelände, was die Arbeit der Räumkräfte erschwere, die auch die Zuwege und Rettungsplätze vom Schnee befreien müssen.

Der Einsatz von Räumtechnik soll aber in Kürze erfolgen, erklärt die Bahn am Mittwoch. Wann die Trasse wieder nutzbar ist, sei noch nicht absehbar. Die ICE-Schnellfahrtrasse zwischen Erfurt und Ebensfeld in Bayern wird dagegen befahren.

