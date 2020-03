Erfurt. Auch wenn sich die Sonne hervortraut: Es ist kalt in Thüringen. Doch die Temperaturen steigen. Am Freitag sind bis zu 16 Grad möglich.

Wetter in Thüringen: Niedrige Temperaturen bei viel Sonne

In Thüringen bleibt es am Mittwoch trotz anhaltendem Sonnenschein kühl. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) steigen die Werte auf maximal neun Grad, im Bergland nur bis auf sechs Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Ostwind mit einzelnen Böen. In der Nacht sinken die Temperaturen bis zu minus sechs Grad.

Zum Wochenende hin bleibt es sonnig bei einzelnen Wolken und Temperaturen von 12 bis 16 Grad am Freitag. In der Nacht sinken die Temperaturen weiter bis unter den Gefrierpunkt.

