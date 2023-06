Ticker zum Unwetter in Thüringen: Überflutete Straßen und umgestürzte Bäume im Eichsfeld und in Gera

Bilder vom Unwetter in Gera

Seit Donnerstagabend 21 Uhr war die Feuerwehr in Gera im Dauereinsatz. Zahlreiche Bäume waren umgestürzt, mehrere davon auf Oberleitungen der Straßenbahn. Der Betrieb der Linie 3 kam zum Erliegen. Es musste Schienersatzverkehr eingerichtet werden. In Untermhaus fiel ein Baum auf geparktes Auto. In der Humboldtstraße wurde ein Dach großflächig abgedeckt, herabstürzende Dachteile beschädigten dabei mehrere geparkte Fahrzeuge. Etliche Straßen wurden überflutet, da Gullys die enormen Regenmengen nicht aufnehmen konnten.

Foto: Björn Walther