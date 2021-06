Unwetter nicht ausgeschlossen - Gewitterfront zieht über Thüringen

Bereits in der Nacht zum Dienstag zogen wie hier in Erfurt Gewitter über Thüringen. Ab Dienstagmittag soll es eine weitere Gewitterfront geben.

Erfurt Ab Dienstag zieht eine Gewitterfront über Thüringen hinweg. Laut dem Deutschen Wetterdienst seien unwetterartige Entwicklungen wahrscheinlich.

Das Wetter in Thüringen wird ungemütlich. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) könne es ab Dienstagmittag im Freistaat einzelne starke Gewitter geben. Diese gingen örtlich mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, stürmischen Böen um 70 km/h und kleinkörnigem Hagel einher. Unwetterartige Entwicklungen bezüglich heftigem Starkregen über 25 l/qm in kurzer Zeit und Hagel um zwei cm Korndurchmesser seien wahrscheinlich. Unwetter seien laut DWD nicht ausgeschlossen.

In der Nacht zum Mittwoch gebe es von Südwesten her den Durchzug einer Gewitterlinie mit schweren Sturmböen um 100 km/h, heftigen Starkregen um 25 l/qm in kurzer Zeit und Hagel. Unter leichter Abschwächung sollen die Gewitter bis zum Mittwochvormittag nach Nordosten ziehen.

Laut dem MDR haben Gewitter in Burgwalde im Eichsfeld bereits am Dienstagmorgen eine Schlammlawine verursacht, welche mehrere Straßen im Ort blockiert hat, bevor sie von der Feuerwehr wieder geräumt wurden. In Lindewerra habe es zudem einen Stromausfall gegeben.

Mit den Gewittern gibt es laut dem DWD auch einen leichten Rückgang der Temperaturen. So werden am Donnerstag nur noch Höchsttemperaturen von 22 Grad erwartet. Dazu sei es bedeckt und es gibt verstärkt schauerartige und teils gewittrige Regenfälle. Ähnlich werde das Wetter auch am Freitag. Zum Wochenende soll es nach den Prognosen des DWD jedoch wierder einen Temperaturanstieg geben.