Am Freitag werden in Thüringen ergiebige Regenfälle erwartet, die zu Überflutungen führen könnten. (Archivfoto)

Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen in Thüringen

Erfurt. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Freitag vor ergiebigem Dauerregen in Thüringen mit örtlich bis zu 70 Liter pro Quadratmeter. Es bestehe die Gefahr von Überflutungen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Freitagmorgen eine Unwetterwarnung für Teile Thüringens wegen ergiebigem Dauerregen herausgegeben. Die Warnung gelte für Nord-, Ost-, Süd-, sowie die Mitte Thüringens. Laut DWD erwarte man bis zum Abend anhaltende und teils gewittrige Regenfälle. Dabei sei Starkregen mit 20 bis 35 l/qm innerhalb von sechs Stunden, gebietsweise auch heftiger Starkregen über 35 l/qm in 6 Stunden möglich. Örtlich könne es ergiebigen Dauerregen mit bis zu 70 l/qm in 9 bis 12 Stunden geben.

Infolge des Dauerregens könne es unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen geben. In der Nacht zum Samstag sollen die Niederschläge dann abklingen.

Teils Rekord-Regenmengen für Thüringen erwartet

Klimaatlas: So trifft der Klimawandel Ihre Region