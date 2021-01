Wetteraussichten: Erst mild und stürmisch dann kalt

Erfurt. Das Wetter in Thüringen bleibt unbeständig. Bei stürmischem Wind steigen die Temperaturen im Freistaat zunächst an, bevor sie zum Wochenende hin wieder sinken.

Ein Tief über den Britischen Inseln führt milde und feuchte Meeresluft nach Thüringen. Das sorgt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gerade in den Morgenstunden zu überfrierender Nässe. Am Mittwoch kommen außerdem zum Teil starke Windböen dazu. Diese erreichen im Thüringer Becken Spitzengeschwindigkeiten von 50 km/h, im Bergland sogar 75 km/h.

Die Temperaturen steigen am Mittwoch in Thüringen auf maximal 10 Grad an. Zeitweise zeigt sich sogar die Sonne, Niederschlag soll es nicht geben. Der Donnerstag startet bewölkt, der Wind nimmt wieder an Fahrt auf, sodass bereits am Morgen Windböen auftreten können.

Das Thermometer wird auf maximal 12 Grad ansteigen. Sturmböen werden dann vorallem im Thüringer Bergland vom DWD erwartet. In den Abend- und Nachtstunden breitet sich Regen immer mehr aus. Der Wind wird in der Nacht zum Freitag weiterhin teils stürmisch wehen.

Am Freitagmorgen gibt es am Himmel kaum Wolkenlücken. Die Temperaturen werden wieder einstellig bei maximal 9 Grad, der Wind weht nur schwach. Die Nacht zum Samstag bringt dann mehrere große Wolkenlücken, sodass die Sterne zu sehen sein werden und die Temperaturen weiter in den Keller gehen.

Am Samstag ist es mit maximal 5 Grad deutlich kühler als an den Tagen zuvor, die Sonne wird sich nur vereinzelt im Freistaat blicken lassen. In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen weiter, zudem kann es regnen oder schneien.

Schneefälle sorgen für Verkehrsbehinderungen

In Thüringen hat es am Dienstag bei Schneefällen etliche Behinderungen wegen Unfällen und vieler querstehender Lkw gegeben. Betroffen waren davon neben Landstraßen auch die Autobahnen im Freistaat.