Wettertrend: Nach trockenem und sonnigem Wochenende kehren Eis und Schnee zurück

Am Wochenende zeigt sich der Winter von seiner schönen Seite. (Symbolfoto)

Erfurt. Das Hochdruckgebiet "Helida" beschert Thüringen ein sonniges und trockenes Winterwochenende. Doch schon am Montag kehren Schnee und Eis zurück.

Neuschnee wird es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) an diesem Wochenende in Thüringen nicht geben. Am Samstag soll laut den Meteorologen bei lockerer Bewölkung zudem kein neuer Niederschlag fallen. Winterlich kalt soll es aber bleiben.

So erwartet der DWD am Samstag Höchsttemperaturen bis -5 Grad. Frostig wird die anschließende Nacht zum Sonntag. Die Temperaturen fallen dann in den zweistelligen Minusbereich, örtlich kann es sogar bis zu -20 Grad kalt werden.

Sonntag überall sonnig

Der Sonntag soll laut aktuellen Prognosen überall sonnig werden. Die Temperaturen steigen dann auf maximal -2 Grad. Die Nacht auf Montag wird erneut sehr frostig bei maximal -20 Grad.

Bereits am Montag könnte aber schon wieder Schluss mit dem Sonnenschein sein. Die Ausläufer eines Tiefs bringen dann mildere und vor allem feuchtere Luft nach Deutschland. In Thüringen könnte es dann bereits am Montagnachmittag neuen Schnee und gefrierenden Regen geben.