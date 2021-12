Winterwetter in Thüringen hält an – auch im Tiefland

Steinach. Im Thüringer Wald wird in den kommenden Tagen neuer Schneefall erwartet. Aber auch im Tiefland könnte es eine geschlossene Schneedecke geben.

Nachdem die Skigebiete im Thüringer Wald in den letzten Tagen einen regen Zulauf hatten, wird das auch am kommenden Wochenende so sein: Denn das winterliche Wetter mit Temperaturen unter null Grad und weiterem Schneefall wird bis dahin oberhalb von 600 Meter anhalten.

Geschlossene Schneedecke auch im Tiefland möglich

Aber auch im Tiefland könnte es – zumindest am Donnerstag – eine geschlossene Schneedecke geben, so Meteorologe Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst mit Sitz in Leipzig. Aktuell liegen auf dem Rennsteig verbreitet mehr als 20 Zentimeter Schnee. Der Regionalverbund Thüringer Wald gibt die Arena Silbersattel in Steinach mit fast 40 Zentimeter als Spitzenreiter an. Dort hatten am Samstag drei Lifte unter Beachtung der 2G-Regel geöffnet. Ebenso ist das alpine Fahren mit 3G am Oberhofer Fallbachhang möglich.

Zudem sind in Thüringen rund 50 Kilometer für die Ski-Langläufer präpariert. Diese müssen keine Auflagen erfüllen, das gilt auch für die Nutzer der Rodelhänge.