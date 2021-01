Alzheimer an der Netzhaut erkannt – Forscher entwickeln neue Methode zur Diagnose

Jena. Einem Forschungsteam unter Beteiligung des Leibniz-Instituts für Photonische Technologien in Jena ist es gelungen, Alzheimer an den Augen zu erkennen – früher als mit anderen Methoden.

Alzheimer an den Augen erkennen, lange bevor die unheilbare Erkrankung ausbricht: Diesem Ziel ist ein europäisches Forschungsteam unter Beteiligung des Leibniz-Instituts für Photonische Technologien (Leibniz-IPHT) in Jena einen Schritt näher gekommen. Mithilfe eines laserbasierten Verfahrens gelingt es den Forschenden, eine an Alzheimer erkrankte Netzhaut von einer gesunden anhand ihres spektralen Fingerabdrucks zu unterscheiden. Dabei entschlüsselt das Team mit spektroskopischen Mitteln die biochemische Zusammensetzung der Netzhaut. So können minimale Veränderungen aufgespürt werden, noch bevor sich diese auf der Netzhaut niederschlagen – früher als mit anderen Methoden.