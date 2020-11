Gräberfeld mit 40 Urnen in Oberwellenborn entdeckt

Bei Ausgrabungen an der Ferngas-Trasse in Oberwellenborn (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) ist ein Bestattungsplatz aus der römischen Kaiserzeit freigelegt worden. Rund 40 Urnen mit Beigaben seien geborgen worden, sagte Ines Spazier vom Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie am Mittwoch. Anhand der benutzten Gefäße und der Beigaben werde von einem Bestattungszeitraum für das erste Jahrhundert nach Christus ausgegangen.

Ausgrabungen laufen seit Sommer 2019

Als Bestattungsplatz habe eine exponierte Kuppe gedient. Das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) führt seit Sommer 2019 bauvorgreifende Ausgrabungen an der neu zu verlegenden Ferngastrasse EGL 442 durch, die den Freistaat Thüringen auf fast 110 km durchquert. dpa