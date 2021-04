Infektiologe aus Jena nennt Studie zu Asthmaspray "bahnbrechend"

Infektiologe Mathias Pletz, Direktor des Instituts für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Uniklinik Jena.

Oxford/Jena. Bringt ein Asthma-Medikament die lang erhofften Durchbruch bei der Verhinderung schwerer Covid-19-Verläufe? Der Jenaer Infektiologe Mathias Pletz sprach mit uns.

Forscher der Universität Oxford haben das Inhalations-Spray "Budesonid", das viele Asthmapatienten täglich einnehmen, zwischen Juli und Dezember 2020 auf seine Wirksamkeit gegen Covid-19 untersucht. Dazu erhielt die eine Hälfte einer 146 Personen umfassenden Teilnehmer-Gruppe mit milden Symptomen zweimal täglich zwei Inhalationen mit Budesonid, die andere nicht.

Die jetzt veröffentlichten Studienergebnisse bezeichnet der Mediziner Mathias Pletz, Chef des Institutes für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene an der Uniklinik in Jena, als bahnbrechend. Die frühzeitige Verabreichung von inhaliertem Budesonid verringere die Wahrscheinlichkeit, dringend medizinische Hilfe zu benötigen. Die Krankheitsdauer nach frühem Covid-19 verkürze sich außerdem im Durchschnitt um einen Tag. Nur eine Person aus der Budesonid-Gruppe musste ins Krankenhaus, aus der herkömmlich behandelten Gruppe waren es zehn Personen. Wurde am dritten Tag nach Einsetzen der Symptome mit der Einnahme von Budesonid begonnen, reduzierte sich das Risiko eines Krankenhausaufenthalts laut Studie somit um etwa 90 Prozent.

„Die Erkenntnisse erlauben es uns, ein preiswertes, zugelassenes und – bei kurzer Anwendungsdauer - nebenwirkungsarmes Medikament bei ambulanten Covid-19-Patienten einzusetzen, denen wir momentan eigentlich nichts anbieten können. Es sind zwar relative wenige Probanden getestet worden, die Ergebnis-Sicherheit ist aber so groß, als wären es mehr gewesen. Die Studie wurde nach einer statistischen Zwischenauswertung frühzeitiger beendet, als klar wurde, dass auch mehr Patienten an diesem beeindruckenden Ergebnis nichts mehr ändern“, sagte Pletz unserer Zeitung. Die Studienergebnisse deckten sich mit der im Pandemieverlauf gemachten Erfahrung, dass Asthma kein Risikofaktor für häufigere oder schwerere COVID-Infektionen ist.

Lauterbach spricht von "Game Changer"

„Dies hängt sicher auch mit den Aha-Regeln zusammen, an die sich Asthma-Patienten aufgrund ihrer Lungenkrankheit mutmaßlich disziplinierter halten als andere. Es gibt aber auch Daten, die zeigen, dass Asthma-Sprays wie Budesonid den Rezeptor für das Sars-Cov-2-Virus nach unten regulieren und gleichzeitig eine überschießende Entzündung der Atemwege dämpfen“, sagte Pletz. Allerdings warnte der Medizinerdavor, das Medikament prophylaktisch einzunehmen, da auch inhalative Steroide nicht völlig nebenwirkungsfrei sind.

Auch andere Experten äußerten sich positiv über die Asthma-Studie. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (SPD) bezeichnete sie als einen „Game Changer“.