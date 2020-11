Will nun doch in Weimar bleiben: Professor Winfried Speitkamp, hier im April 2017 bei seiner Amtseinführung als neuer Präsident der Bauhaus Universität

Weimar/Kassel. Der Präsident der Bauhaus-Universität Weimar macht einen Rückzieher: Er ist nicht länger Kandidat für das Amt des Präsidenten an der Uni Kassel.

Kandidatur in Kassel zurückgezogen

Der Präsident der Bauhaus-Universität Weimar hat seine Kandidatur für das Amt des Uni-Präsidenten in Kassel zurückgezogen. Er habe diese Entscheidung nach „intensiven internen Gesprächen“ getroffen, teilte Professor Winfried Speitkamp (62) in einer Erklärung mit, die er am Mittwoch hochschulintern verbreitete.