Land widerspricht Gerüchten: Keinerlei Gehaltsverhandlungen mit Weimars Uni-Präsident

Die Gerüchte schossen ins Kraut, kaum dass Winfried Speitkamp, Präsident der Bauhaus-Universität Weimar, seine Kandidatur für das Präsidentenamt an der Uni Kassel zurückgezogen hatte: Speitkamp, wurde kolportiert, habe sich sein Bleiben in Weimar doch gewiss versilbern lassen und mit der Nominierung in Kassel nur pokern wollen…

Aus dem Thüringer Wissenschaftsministerium kommt dazu allerdings ein entschiedenes Nein: „Es wurden keine Verhandlungen irgendwelcher Art geführt“, sagt ein Sprecher auf Anfrage. Das Ministerium habe, räumt der Sprecher ein, zwar keine Kenntnis über das Bewerbungsverfahren an der Uni Kassel. Speitkamp habe aber am 16. November – zwei Tage nach Bekanntwerden seiner Bewerbung – in der Hochschulratssitzung der Bauhaus-Uni erklärt, dass er seine Kandidatur in Kassel zurückziehen wolle.

Der Hochschulrat sei auch das Gremium, das über die Gewährung und die Höhe von Funktionsleistungsbezügen für Uni-Rektoren oder -Präsidenten entscheide. Allerdings müsse es dazu stets die Zustimmung des Thüringer Wissenschafts- und des Thüringer Finanzministeriums einholen. Die Besoldung des Präsidenten der Bauhaus-Universität Weimar richte sich nach Paragraf 30, Absatz 1 des Thüringer Besoldungsgesetz. Danach erhalte Speitkamp neben der Besoldung nach der Besoldungsstufe W 3 einen Funktionsleistungsbezug in Höhe von 45 Prozent des Grundgehalts dieser Besoldungsstufe.

In Thüringen entspricht die W 3 derzeit 6495 Euro. Kommt dazu ein Zuschlag von 2922 Euro, ergibt das unterm Strich 9417 Euro monatlich. Sonderzahlungen für Beamte werden in Thüringen nicht mehr extra gezahlt, sie wurden Mitte 2008 in das Grundgehalt integriert.

Die Grundgehälter für W 3-Professoren sind regional unterschiedlich. In den meisten Bundesländern sind zudem keine Besoldungsstufen vorgesehen; solche gibt es nur in Bayern, Hessen, Sachsen und beim Bund. In Hessen etwa ist die höchste von fünf Stufen mit rund 7000 Euro dotiert. Jeweils nach fünf Jahren wird dort die nächste Stufe erreicht.

Winfried Speitkamp hatte seine Kandidatur als Präsident der Uni Kassel in einer am 18. November hochschulintern verbreiteten Erklärung damit begründet, dass er sich dieser Uni durch seine langjährige Tätigkeit in Hessen „persönlich eng verbunden“ fühle. Die Nominierung als einer von zwei Kandidaten habe er auch als Auszeichnung für die Arbeit der Bauhaus-Uni verstanden. Nach „intensiven internen Gesprächen“ habe er seine Kandidatur allerdings zurückgezogen.

In Kassel zeigte man sich zwar über den Rückzug „zu einem so späten Zeitpunkt des Verfahrens“ überrascht, die Ausgangslage bleibe aber unverändert, hieß es. Die Wahl des neuen Präsidenten werde wie geplant am 27. Januar stattfinden, einzige Kandidatin dafür ist nunmehr die Kasseler Vizepräsidentin Ute Clement. In einem Interview mit der Nessisch-Niedersächsischen Allgemeinen sagte Clement, dass es bei den anstehenden Vorstellungsrunden jetzt „vielleicht weniger um Bühne, sondern mehr um wirkliche Kommunikation“ gehe. Clement, die seit 2015 Teil der Hochschulleitung ist, wäre nach Gründungspräsidentin Vera Rüdiger die zweite Frau an der Spitze dieser Uni.