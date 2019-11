Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

NASA braucht Hilfe aus der Bevölkerung im Kampf gegen globale Lichtverschmutzung

In den vergangenen Jahren ist bei der Nationalen Luft- und Raumfahrtbehörde (NASA) das Interesse gestiegen, Lichtverschmutzungsgebiete auf der Erde quantitativ zu bestimmen und anschließend zu kartographieren. Dazu verwendet sie Nacht-Fotoaufnahmen von Astronauten, die diese an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) gemacht haben.

Wie die NASA berichtet, lagern in ihren Archiven derzeit über eine Million solcher Aufnahmen, welche größtenteils noch nicht katalogisiert sind und auch noch keinen dazugehörigen Standort haben. Deshalb wisse man bei der NASA nicht, ob es sich bei den Aufnahmen beispielsweise um Fotos von Paris, Moskau oder New York handelt.

Gemeinsam mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) wurde die Internetseite „Städte bei Nacht“ online gestellt. Hier will man das Lichtverschmutzungsproblem mithilfe der sogenannten Citizen-Science, also mit Hilfe der wissenschaftlichen Unterstützung aus der Bevölkerung, beseitigen. Dazu müssen Interessierte und Hilfsbereite lediglich die Fotoaufnahmen der Astronauten vergleichen, identifizieren und schließlich ihren Standorten zuordnen. Die Seite wurde in Zusammenarbeit mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und der NASA koordiniert.