Nordhausen: 18 Ringvorlesungen im Klimapavillon

Professor Viktor Wesselak beleuchtet in seinem Vortrag am 30. April den weltweiten Klimawandel und seine Leugner.

Nordhausen. Die Hochschule Nordhausen beteiligt sich wöchentlich mit Vorlesungen am Begleitprogramm der Bundesgartenschau.

Die Nordhäuser Hochschule beteiligt sich mit 16 Ringvorlesungen zum Themenkomplex „Wissenschaft und Gesellschaft“ am Begleitprogramm zur diesjährigen Bundesgartenschau. Diese starten am 30. April und finden immer dienstags um 18 Uhr im Klimapavillon auf dem Blasiikirchplatz statt. Im Folgenden ein Überblick über die ersten sechs Vorlesungen.

30. April

„Der Klimawandel und seine Leugner“ ist Thema des Vortrags von Viktor Wesselak. Was ist der Klimawandel und was sind seine Ursachen? Wie weit ist der Klimawandel bereits fortgeschritten? Ist der Einfluss des Menschen wirklich so groß? Kann Deutschland überhaupt etwas ausrichten? Welche Argumente bringen die Kritiker der Klimadiskussion vor und sind diese stichhaltig? Und schließlich: Was können wir alle persönlich tun?

4. Mai

Zu „Wald.Holz.Altholz“ sprechen Simon Eichhorn und Christian Borowski. Thüringen verfügt über eine große Waldfläche mit etwa 330 Millionen Bäumen. Nachhaltige Waldwirtschaft erlaubt einen jährlichen Holzeinschlag von 3,5 Millionen Kubikmetern. Der kritische Waldzustand, auch bedingt durch die Erderwärmung, könnte zu einer langfristigen Verknappung des Rohstoffes Holz führen. Im Vortrag wird die Rolle des Waldes und der Holzverwendung im Hinblick auf den Klimaschutz diskutiert.

11. Mai

Thomas Schabbach berichtet über „Sonnenkollektoren in der DDR“. Die Ölkrisen in den 1970er-Jahren hatten die Importpreise für fossile Energien nach oben getrieben. Als Reaktion darauf beschloss der Ministerrat der DDR 1978 den Ausbau erneuerbarer Energieträger. Schon 1980 wurde der erste Solarkollektor „Made in GDR“ präsentiert. Der Vortrag beleuchtet die innovativen technischen Ansätze, das Schicksal der wenigen installierten Anlagen und das schnelle Ende der Sonnenkollektorproduktion in der DDR.

18. Mai

Über „Solarthermie – Wie Sonne zu Wärme wird“ referiert Pascal Leibbrandt. Es werden technische Hintergründe und Funktionsweisen der Solarthermie beschrieben, Einsatzgebiete. Anwendungsfelder und Beispiele zeigen technische Umsetzungen auf und beschreiben den ökonomischen, aber auch den ökologischen Nutzen der Solarthermie. An einfachen Beispielen werden Anlagen auch für Einfamilienhäuser beschrieben.

25. Mai

Auf das „Spannungsfeld von Religionsfreiheit und weltanschaulicher Neutralität des Staates“ geht Alexandra Petersohn ein. Durch die Migration leben viele Menschen in Deutschland mit einer Religion, die im säkularen Ostdeutschland eine doppelte Fremdheit erfährt: dem Islam. Im Vortrag soll die besondere Bedeutung der Religionsfreiheit im Kontext des Grundgesetzes dargestellt werden.

1. Juni

Um die „Küche als Schaltzentrale in den globalen Ver- und Entsorgungsnetzwerken“ geht es im Vortrag von Karl W. Große. Jeder Mensch ist aus physiologischen Gründen auf zubereitete Nahrung angewiesen. Somit ist die Küche der Ort, an dem jeder durch sein Handeln globale Prozesse unbewusst beeinflusst. Dieser Vortrag im Rahmen der Ringvorlesungen basiert auf der These, dass im Erdzeitalter des Anthropozän globale Prozesse mit individuellem Handeln verknüpft sind und von diesem mitgestaltet werden.