In Indonesien Wissenschaftler beweisen: Ausgestorbenes Tier gar nicht tot

Berlin Bei einer Expedition machte ein Forschenden-Team eine spektakuläre Entdeckung: Ein Tier, das seit über 60 Jahren als verloren galt.

Es sieht aus wie eine Mischung aus einem Igel, einem Ameisenbären und einem Maulwurf: Ein Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern hat bei einer Expedition ein bisher als verloren geltendes Tier gefunden. Der einzige Beweis für die Existenz des Attenborough Langschnabeligels („Zaglossus attenboroughi“) war bisher ein beschädigtes totes Exemplar aus dem Jahr 1961. Seitdem war das Tier nie wieder gesehen worden und galt über 60 Jahre lang als stark gefährdet – oder sogar ausgestorben.

Nun jedoch gelang es dem Expeditions-Team unter der Leitung des Biologen James Kempton von der Universität Oxford erstmals Aufnahmen des Attenborough Langschnabeligels zu machen. Über 80 Wildtierkameras hatten die Forschenden im Dschungel der Cyclops Mountains in Westneuguinea, das zu Indonesien gehört, aufgestellt. Vier Wochen lang tauchte der Langschnabeligel auf keiner der Kameras auf – doch ganz am Ende ihrer Expedition hatte das Team dann Glück. „Es ist kein Scherz, wenn ich sage, dass es auf die allerletzte SD-Karte hinauslief, die wir am allerletzten Tag unserer Expedition von der allerletzten Kamera eingesammelt haben“, sagte der Biologe Kempton der „BBC“.

Im Dschungel Indonesiens in eine Fotofalle getappst: ein Attenborough Langschnabeligel. Foto: HANDOUT / AFP

Langschnabeligel

Expeditions-Team entdeckt mehrere neue Tierarten

„Das ganze Team war euphorisch“, erzählte er weiter. Der Attenborough Langschnabeligel ist der kleinste seiner Gattung und wurde nach dem legendären britischen Tierfilmer und Naturforscher David Attenborough benannt. Seine Spezies gilt grundsätzlich aus schwer aufzufinden, weil die Tiere nachtaktiv und sehr scheu sind. Sie leben außerdem in Höhlen – nicht gerade die besten Voraussetzungen, einen Langschnabeligel vor die Linse zu bekommen.

„Der Attenborough Langschnabeligel hat die Stacheln eines Igels, die Schnauze eines Ameisenbären und die Füße eines Maulwurfs“, wird Kempton auf der Webseite der Expedition zitiert. Wegen seiner hybriden Gestalt teile er seinen englischen Namen „Echidna“ mit einem Wesen aus der griechischen Mythologie, die halb Mensch, halb Schlange ist.

Der Attenborough Langschnabeligel unterscheide sich stark von anderen Säugetieren, erklärte Kempton weiter, weil er zu einer eierlegenden Gruppe gehöre, die sich vor etwa 200 Millionen Jahren vom Stammbaum der Säugetiere getrennt habe. Neben dem Langschnabeligel machte das Expeditions-Team noch einige weitere Entdeckungen: Unter anderem fanden sie mehrere Dutzend neue Insektenarten, einen seit 2008 verschwundenen Vogel – und eine boden- und baumbewohnende Krabbe.