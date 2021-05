Wochenmarkt in der Leinefelder Bahnhofstraße

Frisches Obst und Gemüse gibt es ab diesem Mittwoch in Leinefelde in der Bahnhofstraße.

Leinefelde. Händler bieten ihre Ware ab 2. Juni in der Leinefelder Bahnhofstraße an.

In der Obereichsfeldhalle wird in dieser Woche das Nordthüringer Impfzentrum seiner Arbeit aufnehmen. „Der gesamte Zentrale Platz wird daher in den nächsten Monaten ausschließlich den Besuchern des Impfzentrums als Parkplatz zur Verfügung stehen“, erklärt Günther Fiedler, Leiter des Ordungsamtes der Stadt Leinefelde-Worbis. Aus diesem Grund muss der Wochenmarkt ab 2. Juni, der immer mittwochs und freitags stattfindet, in die Bahnhofstraße verlegt werden.

„Auf der südlichen Seite der Bahnhofstraße, von Haus Mitte bis zur evangelischen Kirche, werden die Händler weiterhin ihre Waren für Sie bereitstellen“, so Fiedler. Die Parkplätze im Bereich zwischen Bergstraße und Lutherstraße können somit mittwochs nicht und freitags nur teilweise genutzt werden. Die halbseitige Straße und die Parkplätze dienen an den Markttagen als Standfläche für die Händler.