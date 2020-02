Zwei Prinzenpaare beim 50-jährigen Karneval-Verein Kirchohmfeld

Der Büttenabend anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Kirchohmfelder Karneval-Vereins (KKV) hatte es in sich. So hatten die Karnevalisten ein vielseitiges Programm unter dem Motto „50 Jahre ist das nicht fein? Taucht mit uns in eine Zeitreise ein“ vorbereitet.

Angeführt vom Hofmarschall marschierten der Frauen- und der Männerelferrat, flankiert von zwei Tanzmariechen, in den Saal ein, bevor Sitzungspräsident Jan Steinborn die zahlreichen Gäste mit „Närrisches Ohmfeld Helau“ begrüßte. Ein Kindertanz-Trio eröffnete mit einem Beitrag zur Musik aus „Vicky und die starken Männer“ das Programm. Anschließend zogen das Prinzenpaar, ihre Lieblichkeit Prinzessin Lydia I und Prinz Benedikt I, sowie das Kinderprinzenpaar, Prinzessin Martha I und Prinz Emil I. ein. In ihrer Antrittsrede widmeten sich beide Prinzenpaare dem 50-jährigen Jubiläum des Vereins und lüfteten so manches bis zum Karneval gut gehütete Geheimnis.

Dann hatte die Prinzengarde ihren Auftritt zu einem Medley mit Popsongs aus den 90ern, und die Kindertanzgruppe „Die Ohmberger“ legte zum Titel „Mama Mia“ von Abba eine flotte Sohle aufs Parkett. Dabei nahmen die Mädels und Jungs, die mit Überschlägen, Spagat und Hebefiguren glänzten, die Gäste mit auf eine Zeitreise in die 1970er-Jahre.

Der Pfarrer in der Bütt

Die erste Bütt des Abends war Pfarrer Peter-Michael Schmudde vorbehalten. Der Hof-, Feld- und Wiesenpfarrer, wie Steinborn ihn nannte, wurde von zwei Gardemädchen in den Saal geführt. „Endlich habe ich meine Bühne gefunden“, sprach der Geistliche und fügte hinzu: „Manche fragen sich, was Pfarrer eigentlich den ganzen Tag lang machen. Pfarrer retten die Welt. Ihr werdet schon sehen, was ich getan habe, um Thüringen wieder ganz und gar zurechtzurücken.“ Im Eichsfeld, so Peter-Michael Schmudde, könne man die Feiertage so richtig heiligen. An so einem Tag habe ein Mann von einem Lieferservice an seiner Tür geschellt. Dieser habe die Burg Bodenstein und die Burgstraße gesucht. Der Paketdienstfahrer, der der deutschen Sprache nur bedingt mächtig gewesen sei, habe zum Pfarrer gesagt: „Ich dann bin richtig bei Ihnen.“ Es habe wenig Sinn gehabt, dem Postboten zu erklären, dass in der Stadt Leinefelde-Worbis die Straßen umbenannt worden waren und es bei Burg Bodenstein und Burgstraße schnell mal zu Irritationen kommen könne. Peter-Michael Schmudde erzählte, wie dieses konfuse Durcheinander seine ganze Woche bestimmte und er dem Wahnsinn nahe war. Für seine Büttenrede über die Feiertage, die man heiligen soll, bekam der Pfarrer großen Applaus.

Die Kindertanzgruppe „Cheerleader“ machte weiter. Die Kirchohmfelder und die Kaltohmfelder Mädchen zeigten, dass sie ihre Chorographie bestens beherrschen und Gespür für den karnevalistischen Showtanz haben. Jan, der Feuerwehrmann, begrüßte das Publikum im Anschluss.

Gentlemen mit Gesellschaftshut

Die Tanzgruppe des Damenelferrates wirbelte zu einem Medley von Tina Turner, und die Herren des Männerballetts bestachen als Gentlemen mit weißen Hemden mit Fliegen, Schals und Gesellschaftshut. Einer der Höhepunkte des Abends war dann der Auftritt der Showtanzgruppe „Spirit“ aus Niederorschel mit ihrem Beitrag „Auf den Spuren Afrikas“. Paul Dreykluft und Volker Nolte als „Napper und Napper“ nahmen das Dorfleben aufs Korn und verteilten Seitenhiebe auf die Frauen. Die ganze Welt brauche Alexa, stellten sie fest und meinten: „Wir brauchen die nicht. Wir haben Renate. Rufst du Renate, dann baut die gleich ein ganzes Festzelt ins Teichthal.“

Auftritte des Männerballett mit dem Tanz „School of Rock“ und der Showtanzgruppe mit „Grannies Oma so lieb“ bildeten den Abschluss des Programms.