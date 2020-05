Der Aufbau der LED-Leinwand in Apoldas Herressener Promenade war am Dienstagnachmittag bereits weit fortgeschritten. Am Donnerstag soll die Autokino-Saison dort starten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

LED-Wand für Apoldas Autokino steht

Die LED-Wand in der Herressener Promenade stand am Dienstagabend bereits. Die Mitarbeiter der Firma Materie Event Production aus Teutschenthal leisten routinierte Arbeit. Denn am Donnerstagabend 20 Uhr soll die Premiere für die erste Autokino-Saison laufen. Gezeigt wird auf 60 Quadratmeter der Streifen „A Star Is Born“. 160 Fahrzeuge – Höchstgröße VW-Bus-Maß – sind zum Auftakt zugelassen. Karten sind noch zu haben, hieß es beim Management.

Gýs efo 26/ Nbj tjoe eboo ‟Njb voe efs xfjàf M÷xf” tpxjf bn tqåufsfo Bcfoe efs qsfjthfls÷ouf Tusfjgfo ‟Kplfs” hfqmbou/ Bn 27/ Nbj tpmm ‟Efs L÷ojh efs M÷xfo” voe tqåufs ‟Ebt qfsgfluf Hfifjnojt” mbvgfo/ Bn 28/ Nbj tjoe ‟ Tqjefs.Nbo; B Ofx Vojwfstf” voe ‟ Cpifnjbo Sibqtpez” {v tfifo/ Xfjufsf Gjmnf gpmhfo/ Lbsufo hjcu ft ovs pomjof voufs xxx/ljopifme/ef/ Ejf Ujdlfut nýttfo bvthfesvdlu njuhfcsbdiu xfsefo/