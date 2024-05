Altenburg. Eine seit mehreren Tagen im Altenburger Land vermisste 86-Jährige ist gefunden worden. Tragischerweise verstarb sie wenig später im Krankenhaus.

Die Suche nach einer seit Samstagabend vermissten 86-Jährigen aus Altenburg hat ein tragisches Ende gefunden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sei die Frau am späten Dienstagnachmittag im Bereich der Brunnenstraße von Passanten lebend, aber stark geschwächt angetroffen worden. Sie wurde umgehend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, verstarb dort jedoch noch am selben Abend.

Die Frau hatte am Samstagabend zu Fuß ihre Wohnung verlassen und war seither verschwunden. Ein bei den Suchmaßnahmen eingesetzter Personenspürhund war am Sonntagvormittag den Weg von der Wohnung bis zum Ufer an der Teichpromenade am Großen Teich abgelaufen und verharrte dort. Da nicht auszuschließen war, dass die Frau ins Wasser gefallen war, wurde eine groß angelegte Suche mit Unterstützung der Feuerwehr durchgeführt. Die Absuche um den großen Teich erfolgte unter Einsatz mehrerer Boote, einer Drohne mit Wärmebildkamera und Einsatzkräften zu Fuß.

red