Altenburger Land. Wo im Altenburger Land die Kult-Band am 8. Juni alte Klassiker mit neuen Klängen in einem unvergesslichen Konzert verbindet.

Neues und Altes von Karussell im Altenburger Land.

Neues Album „Unter den Sternen“ mit im Gepäck.

Fans freuen sich auf ein unvergessliches Konzert.

Ein Jahr nach ihrem Auftritt in der Kirche in Großröda im Altenburger Land zieht es die Musiker von Karussell erneut dorthin. Am Sonnabend, 8. Juni, wird die Band ein weiteres Konzert geben.

Wie Bandleader Wolf-Rüdiger Raschke gegenüber dieser Zeitung sagte, war im Vorjahr das Konzert ausverkauft und ein voller Erfolg. Außerdem hatten die Mitglieder der Feuerwehr maßgeblichen Anteil am Gelingen der Veranstaltung, erzählt er, angetan von deren Engagement.

Karussell mit neuen Titeln in Großröda präsent

Doch die Musiker kommen mit einem anderen Programm als vor einem Jahr. Natürlichen spielen sie ihre bekannten Hits. Aber sie haben auch Neues mitgebracht. Denn erst kürzlich haben sie in den legendären Hansa Tonstudios, in denen unter anderem David Bowie und Herbert Grönemeyer arbeiteten, ein neues Album produziert. Es ist das vierte Nachwendealbum und heißt „Unter den Sternen“. Insgesamt ist es die zehnte Produktion. Es ist taufrisch und am 18. April der Öffentlichkeit vorgestellt worden.

Selbstverständlich werden Titel aus dem neuen Album in Großröda zu erleben sein, verspricht Wolf-Rüdiger Raschke. Aber auch alte Lieder, wie „Wer die Rose ehrt“ neu arrangiert. 70 Konzerte führt Karussell sie 2024 durchs gesamte Land, die große Ostseetournee im Sommer, Auftritte im Harz, aber auch Kirchenkonzerte in den alten Bundesländern. Festivals, Open Air, Hallen- und Kirchenkonzerte sind es, auf denen man sie dieses Jahr hören kann. Nicht zuletzt verleiht das Album auch für die anstehenden Konzerte richtig Schwung, meint Wolf-Rüdiger Raschke.

Zunächst freuen sich die Bandmitglieder aber auf ihren Auftritt in Großröda am 8. Juni auf ein tolles Publikum und herrliche Stimmung wie im vergangenen Jahr. Einlass ist ab 17 Uhr. Das Konzert beginnt um 18 Uhr.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land