Natura-2000-Station lädt an die Bockwindmühle Lumpzig

Die Schmöllner Natura 2000-Station Osterland lädt am Samstag, 8. Juni, zum Langen Tag der Natur an die Bockwindmühle Lumpzig ein. Von 10 bis 15 Uhr können Interessierte die „Futterschroter“ beim Sensen und Dengeln bestaunen, außerdem schärfen sie bei dieser Gelegenheit auch mitgebrachte Sensen. Höhepunkt des Tages wird die Wanderung von 12 bis 14 Uhr sein, die durch das Prehnaer Holz vorbei an Teich und Streuobstwiese führt. Dem Naturbegeisterten werden dabei die einzelnen Lebensräume durch Experten nähergebracht.

Gospel mit Colours of Soul aus Altenburg

Am Freitag, 7. Juni, um 19 Uhr, gibt der Altenburger Gospelchor „Colours of Soul“ ein Konzert in der Schlosskirche des Residenzschlosses Altenburg. Der Gospelchor wurde 2008 gegründet und ist mittlerweile weit über die Grenzen Altenburgs hinaus ein Begriff. Bei den Auftritten können die Sängerinnen und Sänger vor allem mit ihrer Freude auf der Bühne überzeugen. Dabei wird der Chor live mit Klavier, Keyboard, Bass und Schlagzeug begleitet. Auf dem Programm stehen bekannte Lieder und Evergreens, wobei der Chor gern auch das Publikum mit einbezieht und so ein besonderes musikalisches Erlebnis schafft.

Benefizkonzert mit dem Luftwaffenmusikkorps Erfurt am 3. Juni

Zu einem Benefizkonzert mit dem Luftwaffenmusikkorps Erfurt wird im Rahmen der Festwoche 850 Jahre Meerane am Montag, 3. Juni 2024, um 19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) in die Meeraner Stadthalle eingeladen. Das Publikum kann sich auf einen unvergleichlichen Konzertabend freuen – mit traditioneller Marschmusik, klassischen Kompositionen, Film- und Musicalhits. Der Eintritt ist frei. Zum Benefizkonzert werden die Besucherinnen und Besucher um Spenden für einen sozialen Zweck in Meerane gebeten.

Coloured Vibes im MusicClub Schmölln

Mit Coloured Vibes am Samstag, 8. Juni, steht eine regional bekannte Band um den versierten Gitarristen Ingo Graf auf der Bühne des MusicClubs Schmölln und damit sieben Musiker, die sich dem Motown/ Funk und Soul mit vollem Herzen verschrieben haben. Ihre groovigen Songs sind der perfekte Soundtrack für gute Laune. Handgemachte Musik, die in eine Welt voller rhythmischer Energie entführt, zum Tanzen bringt und den Groove fühlen lässt. Das Konzert beginnt um 21 Uhr, Einlass wird ab 19.30 Uhr gewährt.

Buchlesung in der Schmöllner Rathausgalerie

Zur Buchlesung „Komm bald wieder, Freund“ mit „education4kenya“ wird am Mittwoch, 5. Juni, 17 Uhr in die Rathausgalerie Schmölln geladen. Im September 2005 wurde das Projekt „Lernen für Kenia“ in Leben gerufen, aus dem der Verein gleichen Namens hervorging. Der heutige Vereinsvorsitzende Gunter Nehring scharte Gleichgesinnte um sich, die Patenschaften übernahmen, um Kindern vor Ort den Besuch einer Schule zu ermöglichen. Die erfolgreiche Arbeit von „education4kenya“ gipfelt im Bau und Betreiben der Schule „Altenburger Land“ in Mombasa. Nun lädt die Stadtverwaltung Schmölln gemeinsam mit dem Verein „e4k“ zu einer Buchlesung ein. „Komm bald wieder, Freund“ nennt Heinz-Dieter Plötner die Geschichte des Vereins „education4kenya“. In seinem nach authentischen Berichten und eigenem Erleben mit Herzblut geschriebenen und reich bebilderten Buch zieht der Autor Bilanz über die Arbeit des Vereines.

Knapp 1000 Liter Diesel in Haselbach gestohlen

Bislang unbekannte Diebe stahlen in der Zeit zwischen 29. Mai, 16 Uhr, und 30. Mai, 6 Uhr, etwa 950 Liter Dieselkraftstoff in Haselbach. Sie hatten sich Zugang zu einem Firmengelände in der Fabrikstraße verschafft und zapften dort den Kraftstoff aus drei abgestellten Baufahrzeugen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise dazu geben können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

