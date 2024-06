Altenburger Land. Das Dorfleben im Altenburger Land entdecken: 100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Zschernitzsch feiert mit Kanonenschüssen, Kinderspaß und vielem mehr.

Startschuss mit Live-Musik und Freiluft-Kino.

Zschernitzscher bringen sich mit Ideen und Talenten ein.

Gemeinschaft macht Spaß: Zschernitzsch lädt zum Partywochenende.

100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Zschernitzsch stehen ins Haus und ab heute geht es in dem Dorf deshalb so richtig rund. Denn am Wochenende, 7. und 8. Juni, soll dieses Jubiläum groß gefeiert werden: Mit einem Dorf- und Kinderfest.

Das beginnt bereits am Freitagabend. Auf dem Programm stehen eine öffentliche Festsitzung der Freiwilligen Feuerwehr Zschernitzsch sowie ein Open-Air-Familienkino-Abend mit Live-Musik und Cocktailbar. Gezeigt wird ab etwa 21 Uhr „Bohemian Rhapsody“.

Die Party-Vorbereitungen haben begonnen in Zschernitzsch

Ehe es soweit ist, muss natürlich noch eine Menge vorbereitet werden am und im Feuerwehrgerätehaus sowie auf dem Festplatz davor. Sand für wurde bereits am Montag dieser Woche angeliefert, am Dienstagabend geht der Aufbau des Festzeltes dort los. Die Schloßiger Feuerwehrkameraden bringen ihr Festzelt vorbei und bauen es auch auf. Bis Freitag werden dann alle Stände vorbereitet, Die historische Ausstellung aufgebaut und der Festplatz ordentlich geschmückt, damit die große Party steigen kann.

Das gesamte Dorf hilft bei den Zschernitzscher Festvorbereitungen

Fast das gesamte Dorf hilft mit, wie Feuerwehrchef David Baunack sagt. Schon Anfang des Jahres haben sich die Feuerwehrkameraden im Ort an alle Haushalte im Dorf gewendet, um sich Unterstützung für das Dorf- und Kinderfest zu sichern. Heraus kamen dabei nicht nur eine Helfertruppe mit rund 50 Unterstützern, sondern auch die eine oder andere Idee für das Festwochenende.

So bunt feiert Zschernitzsch sein Dorf- und Kinderfest am Wochenende. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath

Denn auch in die Programmgestaltung am Wochenende bringen sich vor allem Zschernitzscher und Schmöllner ein. So tritt beispielsweise ein Live-Musiker zum Fest auf, der seit kurzem in Zschernitzsch zu Hause ist. Die Cocktailbar wird ebenfalls von Einheimischen organisiert und für den Familienkino-Abend zeichnet der Verein we4kids verantwortlich. Die Ausstellung mit historischer Feuerwehrtechnik kommt so zustande, der MC Schmölln im ADAC ist mit seinen Offerten vor Ort, ein Schloßiger weiht die neugierigen Gäste in die Geheimnisse der Milbenkäseherstellung ein.

So feiert Zschernitzsch am Wochenende Freitag 18 Uhr öffentliche Festsitzung, ab 20 Uhr Live-Musik & Cocktailbar, ca. 21 Uhr Open-Air-Familienkino Samstag ab 14 Uhr Kaffee & Kuchen, 15 Uhr Auftritt Volkschor Schmölln, 17 Uhr Kanonenschießen, ab 19 Uhr Disco mit DJ IAK, 21 Uhr Auftritt Bauchtanzgruppe Sonntag 10 Uhr Skatturnier, 11 Uhr Festgottesdienst, 12 Uhr Mittagsversorgung, 14 Uhr Kaffee & Kuchen, 14 Uhr Beginn Kinderfest, 15.30 Uhr Auftritt Cheerleader Am Samstag und Sonntag Essen & Trinken, Markttreiben, Spiel & Spaß, Ausstellung

Der Volkschor Schmölln tritt auf und es wird sogar mit einer richtigen Kanone geschossen. Ferner wird zum Skatturnier und zu Festgottesdienst gteladen, die Cheerleader geben ihr Bestes und ein Fest nur für Kinder steigt am Sonntagnachmittag. Die Kaffee-Rösterei vom Schmöllner Bahnhof sorgt ihrerseits für Genuss zum Fest. Generell setzen die Zschernitzscher am Wochenende auf einheimische Produkte und Anbieter. „All das entlastet uns das ganz enorm während des gesamten Festes“, so Baunack. Und weiter: „Wir freuen uns wirklich, dass so viele Helferinnen und Helfer dabei sind und sich mit ihren Ideen und Talenten einbringen.“ Denn das Fest soll auch eines bewirken: Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt in Zschernitzsch und der gesamten Schmöllner Region stärken.

Dorf- und Kinderfest auch als Werbung für die Freiwillige Feuerwehr Zschernitzsch

Darüber hinaus hofft die freiwillige Feuerwehr, mit diesem Jubiläumsfest auch Mitglieder zu gewinnen. entweder als Seiteneinsteiger für die aktive Wehr oder für die Jugendfeuerwehr. Aktuell zählt der Zschernitzscher Feuerwehrverein 80 Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Darunter sind 14 in der aktiven Wehr sowie 13 Kinder und Jugendliche der Jugendwehr. In Kürze wird letztere laut Baunack mit Mädchen und Jungen aus dem Schmöllner Ortsteil Nitzschka verstärkt, der selbst keine eigene Jugendwehr hat.

Und was wünscht sich das Geburtstagskind zum 100? „Dass wir in naher Zukunft hinterm Gerätehaus eine größere Garage bauen können“, blickt Baunack voraus. In der sollen Vereinsmaterial und die Ausrüstung der Jugendfeuerwehr deponiert werden sowie noch historische Technik. All das ist gegenwärtig noch im gesamten Dorf in Privathaushalten untergebracht. Kostenpunkt für den Bau: 50.000 Euro. Ein Fördermittelbescheid im Dorferneuerungsprogramm ist gestellt. Wird er genehmigt, können sich die Zschernitzscher über Zuschüsse in Höhe von 65 Prozent der Baukosten freuen.