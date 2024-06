Altenburger Land. Wahlkrimi im Altenburger Land: Wer wird Landrat und wer neuer Bürgermeister in der Stadt Gößnitz? Spannung pur bei den Stichwahlen – alle Details gibt es hier in unserem Liveticker.

7:00 Uhr: Darum geht es am heutigen Wahlsonntag im Altenburger Land

Rund 74.500 wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Altenburger Land sind am 9. Juni an die Wahlurnen gerufen. Gewählt wird das Europäische Parlament, wofür erstmals auch Wahlberechtigte ab 16 Jahren ihre Stimme abgeben dürfen. Viel spannender dürfte es indes bei den Stichwahlen zugehen: Denn es kommt per Stichwahl zum Showdown, wer künftig als Landrat im Chefsessel der Kreisbehörde sitzt und das Bürgermeisteramt in der Stadt Gößnitz begleitet.

Wo wird gewählt im Altenburger Land?

Die 99 Wahllokale im gesamten Altenburger Land haben am heutigen Wahlsonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Zudem gibt es 16 Briefwahlbezirke.

Wahlbenachrichtigung verbummelt - was nun?

Wie Thüringens Landeswahlleiter Holger Poppenhäger informiert, ist es kein Problem, auch ohne Wahlbenachrichtigung zu wählen. „Eine nicht mehr auffindbare Wahlbenachrichtigung stellt kein Hindernis für die Abgabe des Votums dar. Sie erleichtert dem Wahlvorstand zwar die Suche nach wahlberechtigten Personen im Wählerverzeichnis, ist aber für die Teilnahme an der Wahl nicht zwingend notwendig. Sofern der Wähler oder die Wählerin im Wählerverzeichnis eingetragen ist, genügt das Vorzeigen des Personalausweises oder Reisepasses.“

Wann stehen die Wahlergebnisse im Altenburger Land fest?

Das ist, wie schon bei der Kommunalwahl am 26. Mai, auch am heutigen Sonntag schwer zu sagen. Nach Schließen der Wahllokale wird zuerst die Wahl zum Europäischen Parlament ausgezählt, danach kommen die Stichwahlen im Altenburger Land an die Reihe. Indes: Im Vergleich zum Super-Wahlsonntag 26. Mai sollte jedoch um einiges schneller gehen, da bei den Stichwahlen im Altenburger Land jeweils nur zwei Kandidaten zur Wahl stehen, für die man auch nur eine Stimme abgeben kann.

Gut zu wissen für alle Neugierigen im Altenburger Land

Die Auszählung der Wahlergebnisse nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr erfolgt öffentlich. Das sagt die Kreiswahlleiterin Elisabeth Bergner dazu: „Das heißt, dass Bürger gern bei der Auszählung vor Ort in den Wahllokalen anwesend sein und die Auszählung beobachten können. Auf der Website des Landeswahlleiters wird außerdem umfassend zu den Wahlen informiert. Hier lassen sich auch die bereits ausgezählten Ergebnisse und Daten zur Wahlbeteiligung einsehen. Das Wahlgeschehen lässt sich so von überall verfolgen.“

