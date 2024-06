Altenburg. Bei einem Unfall in Altenburg ist ein 16-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mopedfahrer wurde von einem Auto erfasst.

Ein 16-jähriger Mopedfahrer ist am Montag bei einem Unfall in Altenburg schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Jugendliche gegen 12.30 Uhr in der Wettiner Straße unterwegs, als er von einem Seat angefahren wurde. Dessen 66-jähriger Fahrer hatte den entgegenkommenden Mopedfahrer demnach beim Abbiegen übersehen.

Mit schweren Verletzungen wurde der 16-Jährige durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red