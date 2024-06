Altenburg/Schmölln. Einbrecher gefunden, ein renitenter Ladendieb und mehr Polizeimeldungen, Ankündigungen und Nachrichten für den Mittwoch, 12. Juni.

Das sind die Polizeinachrichten, Ankündigungen und Meldungen aus Schmölln, Altenburg und der Umgebung

Einbrecher in Schmölln dank Zeugen gefasst

Mehrere Täter sind laut Polizeimitteilung am Sonntag gegen 19 Uhr in verschiedene Gärten einer Kleingartenanlage in der Weststraße eingestiegen. Eine Gartenlaube wurde durch die Täter gewaltsam aufgebrochen und ein Flachbildfernseher entwendet, schreibt die Polizei. Nach Zeugenhinweisen konnte einer der flüchtigen Tatverdächtigen unweit des Tatortes durch Polizeibeamte festgenommen und das Beutegut sichergestellt werden. Bei dem Täter handelt es sich um einen 35-Jährigen, nach dem bereits polizeilich gefahndet wurde. Nach erfolgreichem Haftantrag durch die Staatsanwaltschaft wurde der Täter am Montag in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Renitenter Ladendieb in Altenburg

Wie die Polizei mitteilt, wurde am Montag gegen 15.20 Uhr ein Ladendieb in einem Supermarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße durch aufmerksame Zeugen gestellt. Als der 52-Jährige beim Verlassen des Ladens gehindert wurde, griff er die Zeugen körperlich an, wodurch eine 54-jährige Frau leicht verletzt wurde. Ein weiterer Zeuge blieb im Zuge des Gerangels unverletzt. Beim Eintreffen der Beamten konnte der Täter festgenommen werden. Die Beute des Täters waren Lebensmittel im Wert von wenigen Euro. Am Dienstag, 11. Juni, soll laut Polizei die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob ein Haftantrag wegen räuberischen Diebstahls gestellt wird.

Frauenfrühstück in Garbisdorf

Am Samstag, 15. Juni, von 8.30 bis 11.30 Uhr wird zum Frauenfrühstück in den Garbisdorfer Quellenhof eingeladen. Neben einem Buffet gibt es musikalische Umrahmung und einen Vortrag. Katharina Leis aus Chemnitz spricht zum Thema „Du bist gesegnet – und ein Segen bist Du“. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Auch Männer sind willkommen.

Einblick in die Arbeit einer Museologin im Lindenau-Museum

Zur öffentlichen Sonntagsführung am 16. Juni ab 14 Uhr gewährt die Museologin Carla Klein einen Einblick in ihr Arbeitsfeld am Lindenau-Museum Altenburg. Bei der Veranstaltung wird erklärt, wie hinter den Kulissen eines Kunstmuseums gearbeitet wird.

Für den zeitgemäßen Museumsbetrieb sind Museologinnen und Museologen unabdingbar. Viele Arbeitsprozesse, die der Öffentlichkeit zumeist verborgen bleiben, werden von ihnen umgesetzt. Bei ihrer Führung erklärt Museologin Carla Klein deshalb, was mit Kunstwerken passiert, die neu in die Sammlung des Lindenau-Museums aufgenommen werden. Arbeitsschritte von der analogen Dokumentation über die Digitalisierung bis hin zur Datenbankpflege spielen dabei eine entscheidende Rolle und werden bei der Führung anhand ausgewählter Objekte erläutert. Darüber hinaus wird erklärt, was sich hinter dem Begriff „Museologie“ verbirgt und welche Tätigkeitsbereiche es gibt.

Fernwärmenetz in Meuselwitz wird erweitert

Die Envia Therm schließt für die Wohnungsgenossenschaft Lucka eG in Meuselwitz acht Wohnblöcke an das bestehende Fernwärmenetz an. Das teilt das Unternehmen am Dienstag mit.

Die Gebäude mit insgesamt 102 Wohneinheiten befinden sich in der Grenzstraße sowie der Luckaer Straße. Die Baumaßnahme hat Anfang Juni 2024 begonnen und soll planmäßig vor Beginn der nächsten Heizperiode fertiggestellt sein. Investiert werden rund 150.000 Euro. Bereits im Vorjahr hatte die Wohnungsgenossenschaft Lucka mit Envia Therm den Vertrag für die Erweiterung abgeschlossen.

Das Fernwärmeversorgungsnetz im Meuselwitzer Stadtgebiet besteht seit Anfang der 1990er-Jahre. Es ist laut Mitteilung derzeit rund 40 Kilometer lang und umfasst etwa 550 Kubikmeter Wasserinhalt. Der Wärmeabsatz beträgt rund 25 Gigawattstunden pro Jahr. Zum Netz gehören 301 Wärmeübergabestationen, an die 855 Entnahmestellen angeschlossen sind. Nach der Stilllegung des Kraftwerks Mumsdorf erfolgt die Wärmeerzeugung seit 2013 in einem neu gebauten Heizkraftwerk, in dem unter anderem ein Blockheizkraftwerk Strom produziert und ins öffentliche Netz einspeist, sowie gleichzeitig Wärme für das Fernwärmenetz Meuselwitz bereitstellt.

Außer der Wohnungsgesellschaft Lucka sind noch zwei weitere Wohnungsgesellschaften sowie öffentliche Einrichtungen, Schulen und Kindergärten, Gewerbe und Privathaushalte an das Netz in Meuselwitz angeschlossen, schreibt das Unternehmen.

Straße in Schmölln ab heute gesperrt

Die Crimmitschauer Straße in Schmölln wird ab Mittwoch, 12. Juni, von der Kreuzung Uferstraße bis Einmündung Markt voll gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Straßendecke soll saniert werden. Dauern soll das bis voraussichtlich 25. Juni.