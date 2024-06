Altenburger Land/Vogtland. Die Camper haben es im Altenburger Land nicht leicht, doch es gibt Alternativen, die auf sie warten. Im Vogtland gibt es auch mehrere Angebote.

Bloß weg, einfach mal raus, nicht viel Geld ausgeben müssen und schön in der Natur sein – wer im Altenburger Land lebt und hier ein Wochenende auf einen Campingplatz will, sollte das gründlich planen. Doch es lohnt sich.

Nur zwei Campingplätze im Altenburger Land

„Wir haben zwei wunderschöne, sehr gegensätzliche Campingplätze im Altenburger Land“, gerät Jeannette Kreyßel, die Geschäftsführerin vom Tourismusverband Altenburger Land, geradezu ins Schwärmen.

„Da ist zum einen der Wohnmobilstellplatz am Großen Teich in Altenburg. Er bietet 13 Stellplätze, die allerdings nicht im Voraus gebucht werden können“, erklärt Jeannette Kreyßel. „Zelten kann man hier leider auch nicht. Dafür hat man den Inselzoo, Kultur, Gastronomie, Ausflugsmöglichkeiten und Stadtleben direkt vor der Tür. Es wundert mich nicht, dass dieser Stellplatz immer beliebter wird und mittlerweile kein Geheimtipp mehr ist.“

Das genaue Gegenteil ist das See-Camping Altenburg-Pahna. „Diese weitläufige Vier-Sterne-Campinganlage liegt in einem Waldgebiet, total idyllisch. Genau das Richtige für Naturliebhaber, mit vielen Freizeit- und Sportangeboten, Grill- und Spielplätzen.“ Jeannette Kreyßel scheint begeistert. „Dieser Campingplatz bietet wirklich alles – hohen Komfort, zwei Gastronomiebetriebe, eine Verkaufsstelle mit Imbiss und viele Veranstaltungen.“

36 Ferienhäuser, zwei Campingfässer, 380 Jahresstellplätze, 80 Stellplätze für Wohnwagen und Caravans, viele Zeltmöglichkeiten und die Städte Altenburg, Leipzig und Chemnitz nicht weit entfernt – der Stellplatz scheint perfekt zu sein. Und der Haken? „Das See-Camping Altenburg Pahna ist so beliebt, dass hier fast alles ständig ausgebucht ist“, stellt Jeannette Kreyßel als Geschäftsführerin des Tourismusverbandes dennoch sehr zufrieden fest. „Man muss sehr lange vorher buchen, am besten schon ein Jahr früher.“ Sie verweist auf die Internetseite des Tourismusverbandes: www.altenburg.travel

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Das Vogtland ist für Camper eine interessante Alternative

Verzweifeln muss man jetzt aber nicht, wenn man mal ein Wochenende herauswill. Jeannette Kreyßel hat einen ganz heißen Tipp: „Fragen Sie einfach bei unseren Kollegen vom Nachbar-Tourismusverband nach.“ Und Andreas Kraus, der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Vogtland, lässt sich nicht lange bitten. „Campingplätze? Da haben wir jede Menge. Was soll es denn sein? Die Vier-Sterne-Anlage mit allem Komfort oder der kleine Campingplatz im Wald? Wir können wirklich für jeden Geschmack etwas bieten“, sagt Andreas Kraus selbstbewusst.

Der Newsletter für das Altenburger Land Alle wichtigen Informationen aus dem Altenburger Land, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Besonders beliebt sind bei uns im Vogtland natürlich die Campingplätze an den großen Seen und Talsperren. Ich denke hier zum Beispiel an den Campingplatz Gunzenberg an der Talsperre Pöhl, den Naturcampingplatz mit Wanderherberge ‚An der Aumatalsperre‘, den Campingplatz Talsperre Pirk oder den Wohnmobilhafen Zeulenrodaer Meer, um nur einige zu nennen.“ Mehrfach erwähnt er auch den Wohnmobilhafen „Aumatal“ am Freibad Weida als attraktives Ziel für Kurzurlauber und Erholungsuchende.

Mit familiärer Atmosphäre lockt der Naturcampingplatz „An der Aumatalsperre“ samt Wanderherberge. Nicht weit von der Stadt Weida entfernt findet man hier Wasser, Wald und Natur pur zum Entspannen und Wohlfühlen. © Tourismusverband Vogtland | Marcus Daßler

Kostenlose Broschüre der Campingplätze gibt Gesamtüberblick

Dann verweist er auf die „Campingkarte Vogtland“, die neben vielen anderen Broschüren kostenlos bestellt werden kann auf der Internetseite des Tourismusverbandes Vogtland: www.vogtland-tourismus.de, unter „Prospektshop“. „Seit einigen Jahren erarbeiten wir auch neue Konzepte: dezentrale Campingplätze an außergewöhnlichen Orten, die immer besser angenommen werden“, macht der Geschäftsführer neugierig.

Hier haben Camper aus dem Altenburger Land oder dem Vogtland gute Chancen

Danach gefragt, ob man jederzeit einen Campingplatz im Vogtland bekommt, sagt Andreas Kraus: „Auch unsere Campingplätze sind sehr beliebt. Wenn Sie also im Sommer zur Urlaubszeit am Wochenende von jetzt auf gleich losfahren wollen, dann kann es schon mal sein, dass der eine oder andere Campingplatz ausgebucht ist. Aber wir haben so viele Möglichkeiten für Sie – wenn Sie nur ein bisschen flexibel sind, dann bekommen Sie bei uns immer etwas.“

Ein Traum, egal ob mit dem Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil: Der Campingplatz Gunzenberg an der Talsperre Pöhl ist ein Vier-Sterne-Campingplatz und als familienfreundlich zertifiziert. © Tourismusverband Vogtland | BUR Werbeagentur

Die Heimat entdecken und Natur erleben

Zum Schluss haben wir beide Tourismus-Experten gebeten, drei gute Gründe zu nennen, warum man alles stehen und liegen lassen sollte, um auf den nächsten Campingplatz zu fahren. „Hier kann man dem Alltagsstress entfliehen, die Natur genießen und die Heimat wiederentdecken“, antwortet Jeannette Kreyßel ganz spontan. „Ja“, stimmt Andreas Kraus zu und ergänzt: „Mir würden da auch noch die vielen attraktiven Rad- und Wanderwege einfallen, die es zu entdecken gibt, und natürlich die vielseitigen kulturellen Angebote, ganz zu schweigen von den kulinarischen Genüssen, die unsere Region zu bieten hat.“