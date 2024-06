Altenburger Land. Tonnenweise Müll fallen jährlich in Thüringen an, doch wie sieht es in der Region aus. Wir haben nachgefragt.

Zum Weltumwelttag hatte das Thüringer Landesamt für Statistik eine Pressemitteilung herausgegeben, die aufhorchen lässt: Im Jahr 2022 sind in Thüringen rund 872 Tausend Tonnen Haushaltsabfälle durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingesammelt worden, heißt es da. Das entspricht rechnerisch 409,9 Kilogramm pro Einwohner.

Thüringer produzieren 28 Kilogramm weniger Müll

Das Pro-Kopf-Abfallaufkommen im Freistaat damit um 28,2 Kilogramm unter dem Bundesdurchschnitt von 438,1 Kilogramm. Mehr als die Hälfte (56,1 Prozent) der Haushaltsabfälle 2022 in Thüringen wurden getrennt erfasst. Dabei lag das Pro-Kopf-Aufkommen im Freistaat sowohl bei den getrennt erfassten Wertstoffen, also zum Beispiel Papier, Glas und gemischte Verpackungen mit 128,6 Kilogramm als auch bei den organischen Abfällen mit 101,4 Kilogramm jeweils ebenfalls unter dem Bundesdurchschnitt. Dieser betrug bei getrennt erfassten Wertstoffen 137,2 Kilogramm und bei den organischen Abfällen 117,2 Kilogramm.

Diese Grafik zeigt sehr anschaulich, wie viel Müll in Thüringen entsorgt wurde und wie sich dieser zusammensetzt (Grafik: Thüringer Landesamt für Statistik). © Thüringer Landesamt für Statistik | Thüringer Landesamt für Statistik

Darüber hinaus fielen 2022 in Thüringen insgesamt 381,6 Tausend Tonnen Haus- und Sperrmüll an. Das entspricht einem Pro-Kopf-Aufkommen von 179,4 Kilogramm je Einwohnerin und Einwohner. In Deutschland gesamt waren es 181,4 Kilogramm.

Im Altenburger Land kommen auf jeden Einwohner nur 401,7 Kilogramm Hausmüll

Und wie sieht es nun bei uns in der Region aus? Die Haushaltsabfälle je Einwohner gibt das Thüringer Landesamt für Statistik für das Altenburger Land mit 401,7 Kilogramm an. Das sind noch einmal 8,2 Kilogramm weniger als der Thüringer Durchschnitt und damit sogar 36,4 Kilogramm weniger als der Bundesdurchschnitt.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Interessant ist ein Detail, auf das der TLS auf unsere Anfrage hin verweist: Die Pro-Kopf-Werte beim Hausmüll sind bei Greiz und Gera gleich, da der Landkreis Greiz und die Stadt Gera zusammen einen Abfallwirtschaftszweckverband bilden – in beiden Fällen sind es deshalb 401,7 Kilogramm, genau so viel wie im Altenburger Land.

Es gibt viel schlimmere Fälle – aber auch viele bessere

Deutlich mehr Haushaltsabfälle als in der Region fallen zum Beispiel im Saale-Orla-Kreis an: 471,7 Kilogramm pro Einwohner. Es geht aber auch noch besser: Im Saale-Holzland-Kreis fallen zum Beispiel nur 308,2 Kilogramm Haushaltsabfälle pro Einwohner an.

Auf unterschiedliche Zahlen angesprochen, erklärt man im Landesamt für Statistik: „Im Rahmen der ‚Statistik der Haushaltsabfälle‘ werden keine Gründe erfasst, warum Müllmengen in den Kreisen unterschiedlich ausfallen.“

Die aktuellsten Zahlen sind von 2022

Was aber auffällt ist, dass die Zahlen von 2022 sind. Wir fragten nach und man erklärt uns, dass das Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) die Daten als Sekundärstatistik erhält. Die Daten werden von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern an das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) gemeldet – und zwar jeweils nach Ablauf des Berichtsjahres. „Das TLS schickt Anfang Juni den Erhebungsbogen für das abgelaufene Berichtsjahr an das TLUBN – also für das Berichtsjahr 2023 wird der Erhebungsbogen jetzt erst an das TLUBN verschickt“, heißt es in der Erklärung. Das Ergebnis der ‚Statistik der Haushaltsabfälle 2023‘ muss dann bis Ende Oktober 2024 an das Statistische Bundesamt (StBA) gemeldet werden.

Informativer Regionalatlas gibt umfassenden Einblick

Im Regionalatlas Deutschland stellen die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder das Pro-Kopf-Abfallaufkommen für alle Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland interaktiv dar. Wer sich für diese oder aber auch viele andere statistische Zahlen interessiert, der sollte mal einen Blick darauf werfen unter: regionalatlas.statistikportal.de