Das sind die Nachrichten der Polizei, die Veranstaltungsankündigungen und andere Meldungen für das Altenburger Land für Freitag, 14. Juni.

Eisenbahnstraße in Schmölln wird voll gesperrt

Wie die Stadtverwaltung informiert, wird die Eisenbahnstraße in Schmölln ab 17. Juni und bis voraussichtlich 21. Juni auf Höhe der Hausnummer vier gesperrt. Es stehen Bauarbeiten an. Unter anderem soll ein Schachtdeckel repariert und ein Steuerkabel eingebaut werden.

Betrunkener Autofahrer in Altenburg

Beamte der Polizeiinspektion Altenburger Land unterzogen nach Polizeimitteilung am Mittwoch, 12. Juni, gegen 11 Uhr Am Anger in Altenburg die eine Skoda-Fahrerein einer Verkehrskontrolle. Dabei stellten sie bei der 32-jährigen Fahrzeugführerin Alkoholgeruch fest. Ein Vortest bei ihr ergab 1,79 Promille. Es wurde ihr Blut entnommen, ihr Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Weiterhin verursachte laut Polizei ein alkoholisierter Fahrradfahrer am selben Tag um 17.15 Uhr einen Verkehrsunfall in der Otto-Dix-Straße, als er mit seinem Zweirad mit einem parkenden Skoda kollidierte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 52-jährige Radfahrer am Kopf. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher bei einem Vortest ein Atemalkoholwert von 1,27 Promille festgestellt.

Stadtrat in Altenburg hat sich konstituiert

Altenburgs Stadtrat hat sich für die neue Wahlperiode, die von 2024 bis 2029 andauert, konstituiert. Die neu gewählten Mandatsträger traten am Dienstagabend, 11. Juni, im Großen Ratssaal des Altenburger Rathauses zu ihrer ersten Sitzung zusammen.

Wie die Altenburger Stadtverwaltung informiert, haben sich sechs Fraktionen gebildet und damit eine mehr als in der vorangegangenen Wahlperiode. Der neue Stadtrat hat eine CDU-Fraktion mit zehn, eine AfD-Fraktion mit neun, eine Pro-Altenburg-Fraktion mit sechs, eine Die Linke-Fraktion mit vier, eine SPD-Fraktion mit drei und eine Stadtforum-Fraktion mit drei Mandaten. Fraktionsvorsitzende sind Sven Simon-Wittig (CDU), Heiko Philipp (AfD), Peter Müller (pABG), Jörg Jablonowski (Linke), Thomas Jäschke (SPD) und Johannes Schaefer (SFA). Das Stadtratsmitglied Erik Busse ist fraktionslos. Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister bilden die 36 weiteren Mitglieder den Stadtrat.

Christian Götze (CDU) wurde einstimmig zum Vorsitzenden des Stadtrats gewählt, schreibt die Stadt weiter. Zu seinen Stellvertretern wurden mehrheitlich Ramona Kießling (pABG) und Antje Göring-Kube (AfD) bestimmt. Gewählt wurden außerdem Frank Tanzmann (CDU) und Johannes Schaefer (SFA) zu ehrenamtlichen Beigeordneten. Beide haben diese Funktion schon in der vorangegangenen Wahlperiode ausgefüllt.

Im Rahmen der Sitzung gab sich der Stadtrat eine Geschäftsordnung und bildete die Ausschüsse inklusive eines zeitweiligen Ausschusses zur Entwicklung des Areals Großer Teich und zur Vorbereitung der Landesgartenschau 2030. Auch die Ortsteilbürgermeister wurden vereidigt: Carmen Schnoor (Altenburg-Kosma), Jörg Wenzel (Altenburg-Ehrenberg) und Stefan Runge (Altenburg-Zetzscha) sowie die Aufsichtsratsmitglieder entsendet. Es gab noch weitere Tagesordnungspunkte.

Schatzsuche im Altenburger Land geht zu Ende

Zwei Monate lang waren 27 kulturbegeisterte Menschen im Altenburger Land auf Schatzsuche. In drei Teams durchstöberten sie drei definierte Gebiete – im Norden die Region rund um Meuselwitz, in der Mitte das Land rund um Altenburg und im Süden das Gebiet rund um Schmölln und Gößnitz. Dabei packten sie alles, was aus ihrer Sicht für das Altenburger Land wertvoll scheint, in eine Schatzkiste.

Jetzt wird als Letztes auch die Schmöllner Schatzkiste geöffnet: Am Sonntag, 16. Juni ab 14 Uhr im Rathaus in Schmölln ist es so weit. Die Mitstreiter des Teams begaben sich auf Grenzsteinsuche und besorgten sich dafür sogar eine alte Landkarte aus dem Staatsarchiv. Gesammelt wurden hier Geschichten rund um die alten Blöcke, die die Schatzsuchenden oft erst einmal vom Moos befreien mussten, damit sie die Markierungen darauf erkennen konnten. „Manchmal enden die Erzählungen, die wir dazu finden, auch tragisch, wie im Falle einer Frau, die beim Transport von Gurken ums Leben kam“, recherchierte Teilnehmerin Sabine Müller. Im Fokus des Teams stehen aber auch Kirchturmköpfe, die Kunst des Scherenschnitts, Knöpfe, Mundart und eine Bauernfamilie, deren Lebensgeschichte als Schatz gehoben wird.

Um Licht ins Dunkel der verborgenen Kulturschätze im Altenburger Land zu bringen, entwarfen Susann Seifert und Anja Fehre vom Sozialunternehmen „Erlebe was geht“ (Farbküche und Stadtmensch) im Rahmen des TRAFO-Projekts „Der fliegende Salon“ ein Format, an dem viele Menschen aus der Region teilhaben können. Das neue beteiligungsorientierte Salonformat soll Akteure, Disziplinen und Positionen mutig miteinander verknüpfen und so einen lebendigen, offenen Austausch fördern, der emotionalisiert, Räume öffnet, Gedanken freisetzt und im besten Falle die Voraussetzungen für kulturelle Innovationen schafft. Das Projekt „Der fliegende Salon – Kulturaustausch im Altenburger Land“ wird gefördert in TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel, einer Initiative der Kulturstiftung des Bundes, sowie durch die Thüringer Staatskanzlei.

21 Verstöße gegen Jugendschutz bei Testeinkäufen im Altenburger Land

Nach den schlechten Ergebnissen der Jugendschutzkontrolle im November vergangenen Jahres führte das Jugendamt des Altenburger Landes im März erneut Testkäufe in Geschäften und Tankstellen durch. Das teilt die Behörde nun mit. Ein Fokus lag danach auf den Einrichtungen, die bei den Tests vor sechs Monaten gegen die Auflagen des Jugendschutzgesetzes verstoßen hatten.

Insgesamt wurden im Landkreis diesmal 64 Verkaufs- und Tankstellen aufgesucht. Dabei wurde 21 Verstöße in 18 Einrichtungen gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt. Dies entspricht einem Prozentsatz von 28,12 Prozent. Damit zeigen Ergebnisse der jüngsten Kontrollen eine positive Entwicklung im Vergleich zum November, bei denen 40 Prozent der Einrichtungen gegen den Jugendschutz verstießen. Nach den Testkäufen Ende des Jahres wurden 28 Bußgeldverfahren eingeleitet. „Das gleiche Verfahren erwartet jetzt all diejenigen Personen in den Verkaufseinrichtungen, die bei den jetzigen Testkäufen gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen haben“, wird der zuständige Fachdienstleiter im Landratsamt, Marion Fischer, in der Mitteilung zitiert. Verstöße gegen den Jugendschutz stellten eine Ordnungswidrigkeit dar und würden mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet. Mitarbeitende, die das erste Mal gegen die Auflagen verstoßen, müssten mit bis zu 1.000 Euro rechnen, bei Verstößen durch Gewerbetreibende liege das Ordnungsgeld weit höher.

Dreifaches Jubiläum in Hainichen

Das Pflegeheim Hainichen lädt am 15. Juni zu seinem traditionellen Sommerfest ein. In diesem Jahr steht das Fest ganz im Zeichen mehrerer Jubiläen – 75 Jahre Pflege in Hainichen, 30 Jahre unter der Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt und das 25-jährige Bestehen des Pflegeheims.

Neben einem abwechslungsreichen Programm sollen Ehrungen und Danksagungen im Mittelpunkt stehen – unter anderem an die 83 engagierten Mitarbeiter und die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, die mit viel Herzblut den Alltag der Bewohner bereichern, schreiben die Organisatoren. Ein besonderer Höhepunkt des Festes wird die Ehrung von Gerd Haubold sein, der seit 37 Jahren im Pflegeheim lebt und damit ein Bewohner der ersten Stunde ist. „Diese lange Zugehörigkeit ist ein beeindruckendes Zeugnis für den familiären Zusammenhalt und die liebevolle Pflege in Hainichen“, wird die Einrichtungsleiterin Kristin Heinig zitiert.

Ein weiterer Höhepunkt soll die Enthüllung von sechs historischen Meilensteinen sein, die an wichtige Ereignisse und Persönlichkeiten in der Geschichte des Hauses erinnern sollen.

Die Bundeswehr stellt sich in Altenburg vor

Am Donnerstag, dem 20. Juni, von 9 bis 15 Uhr findet im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in Altenburg ein Beratungstag zu Berufs- und Studienmöglichkeiten bei der Bundeswehr statt. In Einzelgesprächen erhalten Interessierte sowohl Informationen zu den vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten als auch zu den Beamtenlaufbahnen im mittleren und gehobenen Dienst bei der Bundeswehr.

Chemnitzer stellt in Altenburg aus

Am Samstag, dem 22. Juni, ab 16 Uhr kommt nach dem Chemnitzer Maler Osmar Osten nun die Grafikerin Karin Pietschmann in die Ausstellungsräume der Kunst und Kultur-Stiftung Siebeneichler in Altenburg. Man freue sich auf eine renommierte Künstlerin, die mit ihren Grafiken und Zeichnungen die gewollt heftige Farbenschlacht des Osmar Osten wieder in ruhiges, aber nicht unbedingt beschauliches Fahrwasser bringe, schreiben die Organisatoren.

Puppenspiel für Kinder im Kunsthaus in Meerane

Zu einem klassischen Handpuppenspiel für junge und junggebliebene Leute ab sechs Jahren wird am Sonntagnachmittag, 16. Juni, ab 16 Uhr, in die Galerie „Art in“ eingeladen. Nach dem Märchen der Brüder Grimm „Vom Fischer und seiner Frau“ bringt der bekannte Puppenspieler Volkmar Funke aus Coswig das Märchen „Ilse will, was Nils nicht will“ auf die Bühne. Weitere Informationen und Reservierungen bei Galerieleiterin, Antje-Gesine Marsch, unter der Telefonnummer: 0176/43 43 14 55.

Der Eintritt für Erwachsene beträgt zehn Euro, für Kinder sieben Euro.