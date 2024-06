Altenburger Land. Eine etwas komplizierte Auswertung der Juniorwahl zur Europawahl im Altenburger Land.

Am Sonntag, 9. Juni, wurde in Europa gewählt. Die Ergebnisse, besonders die in Ostdeutschland und in Thüringen waren eindeutig: Die Alternative für Deutschland (AfD) lag vorn. In Thüringen kam sie auf 30,7 Prozent der Stimmen, gefolgt von der CDU mit 23,2 Prozent und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit 15,0 Prozent. Im Altenburger Land waren die Zahlen mit 36,9 Prozent für die AfD, 23,0 Prozent für die CDU und 14,9 Prozent für das BSW fast identisch.

Juniorwahl an 138 Schulen in Thüringen – auch im Altenburger Land

Interessant ist bei diesen Wahlergebnissen doch, wie sich wohl die Jugend bei der Europawahl entscheiden würde. Das kann man ziemlich genau nachlesen. Denn im Vorfeld der Europawahl fanden an 138 Schulen Thüringen und auch an einigen in der Region die Juniorwahlen zur Europawahl statt (wir berichteten).

Bei der Juniorwahl erhalten die Schüler fast identische Wahlzettel wie die Erwachsenen auch – nur dass eben klein oben drüber „Juniorwahl“ steht. Organisiert wird die Juniorwahl vom Verein Kumulus, der auch zur Vorbereitung der Wahl Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellt. Anfordern kann man diese – auch für die anstehende Landtagswahlen in Thüringen – unter: www.juniorwahl.de

Die Ergebnisse dieser Juniorwahl deutschlandweit…

Wir wollten wissen, wie die Juniorwahlen an den Schulen ausgegangen sind. Florian Wolf vom Verein Kumulus schickt uns die Ergebnisse. Beeindruckend ist, dass zu dieser Europawahl allein 1.449.789 Jugendliche deutschlandweit wahlberechtigt waren, von denen 1.091.820 ihre Stimme abgaben, was einer Wahlbeteiligung von 75,4 Prozent entspricht. Deutschlandweit kamen CDU und CSU zusammen auf 20,9 Prozent, gefolgt von der SPD (14,7) und der AfD (14,5) fast gleichauf. Es folgen die Grünen mit 8,6 Prozent, die FDP mit 6,5 Prozent und die Linke mit 5,6 Prozent. Die Partei erhielt 4,9 Prozent, gefolgt von Volt (4,3 Prozent), dem BSW (3,3 Prozent) und der Tierschutzpartei (3,0 Prozent). Auf „sonstige Parteien“ entfallen 13,8 Prozent.

Deutschlandweit gaben 1.091.820 Jugendliche ihre Stimme bei der Juniorwahl zur Europawahl 2024 ab. © www.juniorwahl.de | www.juniorwahl.de

…und in Thüringen

In Thüringen haben die Jugendlichen ganz anders gewählt. Hier kommt die AfD als stärkste Kraft auf 30,3 Prozent. CDU/CSU kommen hier mit 16,0 Prozent – also fast der Hälfte – auf Platz zwei. Die SPD landet mit 8,6 Prozent auf dem dritten Platz, dicht gefolgt von der Linken (8,3 Prozent). In Thüringen schneidet „Die Partei“ bei den Jugendlichen stark ab und erreicht mit 5,4 Prozent den fünften Platz. Es folgen das BSW (4,5 Prozent), die FDP (4,1 Prozent) und die Grünen (3,7 Prozent). Dann folgt die Tierschutzpartei mit 2,9 Prozent auf Platz 9, gefolgt von Volt (2,6 Prozent) und den Freien Wählern (2,1 Prozent). Alle anderen Parteien haben weniger als zwei Prozent.

Der Umgang mit den Ergebnissen bei uns in der Region

Wir haben auch bei den Schulen, über die wir im Vorfeld berichtet haben, angefragt. Und die Reaktionen sind interessant:

„An unserer Schule gab es eine Wahlbeteiligung von knapp 76 Prozent. Bei der Endauszählung lag die AfD vor der CDU und ‚Die Linke‘“, schreibt Janine Kleszewski, Sozialkundelehrerin am Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium in Meuselwitz, auf unsere Anfrage, ohne auf genaue Zahlen einzugehen.

AfD auf Platz eins, CDU auf Platz zwei, BSW auf Platz drei – am Lerchenberggymnasium in Altenburg stimmten die Schüler ab wie Erwachsenen in den meisten Landkreisen Thüringens. Doch bei der Wahlbeteiligung von 88,48 Prozent können sich die Erwachsenen noch etwas von den Jugendlichen abschauen. © Lerchenberggymnasium Altenburg / www.juniorwahl.de | Lerchenberggymnasium Altenburg / www.juniorwahl.de

Auch vom Roman-Herzog-Gymnasium in Schmölln kommt etwas verzögert nur eine allgemeine Stellungnahme: „Die Juniorwahl an unserer Schule ist gut gelaufen. Alles hat geklappt, die Wahlhelfer haben gute Arbeit geleistet und über 70 Prozent unserer ‚Wahlberechtigten‘ haben die Möglichkeit genutzt, ihre Stimme abzugeben. Die Auswertung der Wahl ist erfolgt und unsere Schüler können das Ergebnis einsehen und nun mit dem amtlichen Ergebnis der ‚echten‘ Wahl vergleichen.“

Eine Wahl muss vor allem gut organisiert werden und bedarf der ständigen Kontrolle, damit auch alles mit rechten Dingen zugeht. Auch das lernen Jugendliche in Vorbereitung auf eine Juniorwahl, die auch im Altenburger Land stattfand (Symbolfoto). © www.juniorwahl.de | www.juniorwahl.de

Andreas Bocek, der die Juniorwahl am Lerchenberggymnasium in Altenburg betreut, schickt uns umfassende Grafiken. An seiner Schule haben von 191 wahlberechtigten Schülerinnen und Schülern 169 ihre Stimme abgegeben, was einer Wahlbeteiligung von 88,48 Prozent entspricht. Und das Ergebnis deckt sich fast mit dem der „richtigen“ Europawahl in Thüringen: Am Lerchenberggymnasium bekommt die AfD 26,3 Prozent, die CDU 20,4 Prozent und das BSW 12,0 Prozent. Richtig interessant ist aber auch der Blick auf die dann folgenden Parteien: Hier landet die Sozialdemokratische Partei auf Platz vier mit 10,2 Prozent, vor Die Linke mit 6,6 Prozent und der Freiheitlichen Demokratischen Partei (FDP) mit 5,4 Prozent. Und der Balken für „sonstige Parteien“, der normalerweise bei Wahlen zu vernachlässigen klein ist, steht hier bei stattlichen 19,2 Prozent.

Wie die Ergebnisse der Juniorwahl im Altenburger Land bewertet werden – oder auch nicht

Was sagen die Ergebnisse der Juniorwahl aus? Wie muss man sie bewerten? Auf diese Fragen fallen die Antworten höchst unterschiedlich aus.

Die Ergebnisse der Juniorwahl zur Europawahl 2024 ähnelten in Thüringen auf Landesebene ziemlich den Ergebnissen der "richtigen" Europawahl der Erwachsenen, mit Ausnahme des dritten Platzes, den bei den Erwachsenen das BSW errang. © www.juniorwahl.de | www.juniorwahl.de

„Grundsätzlich sind wir leider keine Wahlforscher, die eine qualifizierte Antwort zum Wählerverhalten geben könnten“, erklärt Florian Wolf vom Verein Kumulus auf die Anfrage unserer Zeitung.

„Mich hat überrascht, dass, ähnlich wie bei den offiziellen Wahlen, auch kleinere und unbekanntere Parteien Stimmen erhalten haben. Ich nehme an, dass hierbei unter anderem das Angebot des Wahl-O-Mats hier eine Rolle gespielt hat“, meint Janine Kleszewski vom Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium. „Ich freue mich aber über die hohe Wahlbeteiligung. Persönlich bin ich überrascht über den Wahlerfolg der AfD bei der jungen Generation. Dies erkennt man ja auch an offiziellen Umfragen. Einen möglichen Grund darin sehe ich in der starken Präsenz der Partei in den sozialen Medien.“

Alle Ergebnisse der Juniorwahl zur Europawahl, weitere Informationen und alles zur Teilnahme an der Juniorwahl im Vorfeld der Landtagswahl in Thüringen am 1. September unter: www.juniorwahl.de, E-Mail: kontakt@juniorwahl.de; Telefon: 030/880 666 800.