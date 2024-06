Meuselwitz. Nach einem Verkehrsunfall ermittelt die Polizei im Altenburger Land. Eine 13-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter ist am Donnerstag in Meuselwitz eine 13-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen Mittag. Kurz vor 12.30 Uhr rückten demnach Rettungsdienst und Polizei in die Erich-Weinert-Siedlung aus. Dort war es im Kreuzungsbereich zum Penkwitzer Weg zum Zusammenstoß zwischen dem Mercedes-Transporter (Fahrer 33) und der jungen Radfahrerin gekommen.

Das Mädchen wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Altenburger Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

red