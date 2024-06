Altenburger Land. Eine Straße in Altenburg wird gesperrt, ein Dieb bricht gleich in zehn Keller ein und mehr Meldungen aus dem Altenburger Land.

Das sind die Polizeinachrichten, Ankündigungen und andere Meldungen für Schmölln, Altenburg und die Region zum Start in das Wochenende.

In zehn Keller in Langenleuba-Niederhain eingebrochen

Ein Unbekannter ist am Donnerstag, 13. Juni, zwischen 2.30 und 3.10 Uhr in insgesamt zehn Keller in der Gartenstraße in Langenleuba-Niederhain eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Der Täter verschaffte sich Zugang zum Haus, drang gewaltsam in die Kellerboxen ein und durchsuchte diese. Aus einem Keller wurde laut Polizei ein blaues Mountainbike entwendet. Zeugen beschrieben den Täter später als eine männliche Person mit einer Körpergröße von 1,70 bis 1,80 m, welche eine tarnfarbene Hose, eine schwarze Jacke sowie weiße Schuhe trug und einen blauen Rucksack mit sich führte. Die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 03447/47 10 (Bezugsnummer 0151951/2024).

Heinrich-Mann-Straße in Altenburg ab Mitte Juli für Monate voll gesperrt

Die Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH erneuert nach eigener Mitteilung in der Heinrich-Mann-Straße die Trinkwasserleitung und saniert fünf Strommuffen. Gleichzeitig erfolgen im Auftrag des WABA Reparaturen in Teilbereichen des Mischwassersammlers. Für die Auswechselung der Trinkwasserleitung ist eine Notversorgung vorgesehen.

Die Bauarbeiten sind vom 15. Juli bis 15. Oktober geplant, beauftragt wurde das Bauunternehmen Heli Transport- und Service GmbH aus Schmölln. Während der Bauzeit ist eine Vollsperrung der Heinrich-Mann-Straße vorgesehen. Der Fußgängerverkehr bleibe aber weitestgehend unberührt. Die Müllentsorgung werde sichergestellt. Durch das Bauunternehmen würden die Mülltonnen zu einem zentralen Sammelpunkt und wieder zurücktransportiert.

Tourismusverband will Familien ins Altenburger Land locken

Pünktlich zum Start der Sommerferien in Mitteldeutschland rollt der Tourismusverband Altenburger Land seine Werbekampagne „Deine Familienzeit“ aus. Das schreibt er nun in einer Pressemitteilung. Von Juni bis Oktober lädt der Verband besonders Familien mit Kindern im Grundschulalter ins Altenburger Land ein – dort gebe es zahlreiche Angebote für Familien: Freizeiteinrichtungen, Spielplätze, Freibäder, familienfreundliche Veranstaltungen, Restaurants, Übernachtungsmöglichkeiten, Direktvermarkter sowie Rad- und Wandertouren.

Unter dem Motto „Bei uns werden kleine Entdecker zu Wilden Riesen“ werde auch eine überarbeitete Familien-Erlebniskarte angeboten. Mit der enthaltenen Wilde-Riesen-Rallye können Familien das Altenburger Land spielerisch erkunden und ein Lösungswort errätseln. Neue Stationen sind der Holler-Hof Jonaswalde, das Erlebnisportal Altenburg, die Altenburger Tourismus GmbH und diverse Spielplätze.

Die Kampagne richtet sich sowohl an Touristen aus Mitteldeutschland als auch an Familien aus dem Altenburger Land, um ihre Heimat neu zu entdecken. Die Familien-Erlebniskarte wird mit einer Auflage von 30.000 Stück in der Tourismusinformation Altenburger Land sowie bei Partnern im Landkreis und an Auslagestellen in Chemnitz, Zwickau, Leipzig, Dresden, Erfurt, Jena, Halle, Magdeburg und Hof verteilt.

Ein Höhepunkt sei auch das Kinder-Reisetagebuch, ein interaktives Buch als Willkommensgeschenk in den Beherbergungsbetrieben der Region, das Rätsel, Mal-Aufgaben und Bastelanleitungen enthält. Zusätzlich plant der Tourismusverband einen Instawalk zur Kampagne, bei dem Fotografen familienfreundliche Motive im Altenburger Land einfangen. Familien-Blogger und -Influencer werden ebenfalls die Angebote online präsentieren.

Konzert in Schmölln muss ausfallen

Das für Samstag, 15. Juni, geplante Konzert anlässlich 30 Jahre Förderverein Musikschule Schmölln muss aus technischen und personellen Gründen verschoben werden, teilen die Veranstalter kurzfristig mit. Das unter dem Motto „Wir musizieren für Sie 2.0“ stehende Festkonzert könne aufgrund zahlreicher Parallelveranstaltungen und Doppelverpflichtungen der Musiker nicht mit der angestrebten Qualität stattfinden und werde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Vortrag im Lindenau-Museum in Altenburg

Im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung der Gerhard Altenbourg Gesellschaft findet am Samstag, dem 15. Juni, ab 14 Uhr im „Studio Digital“ des Lindenau-Museums Altenburg ein öffentlicher Vortrag mit Christin Barbarino zu den Künstlerbüchern Gerhard Altenbourgs statt.

Im Schaffen Gerhard Altenbourgs durchdrangen sich Zeichnungen und Mischtechniken, Druckgrafiken und plastische Arbeiten mit Gedichten und Prosa zu einem vielgestaltigen Gesamtkunstwerk – ganz in der Tradition der Moderne. Die Künstlerbücher, sei es als Mappe, Kassette oder Buch – in Auflagen oder nur in einem einzigen Exemplar –, nehmen in ihrer Verbindung von Sprache und Bild darin einen besonderen Platz ein. Christin Barbarino, akademische Mitarbeiterin an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder, will bei dem Vortrag über das buchkünstlerische Werk Gerhard Altenbourgs sprechen. Einige der Arbeiten können im Original gezeigt werden.

Der Newsletter für das Altenburger Land Alle wichtigen Informationen aus dem Altenburger Land, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zugleich wird im Lindenau-Museum eine kleine Ausstellung von Büchern und Katalogen mit Einzeichnungen von Gerhard Altenbourg zu sehen sein. Diese Kollektion schenkte die im Januar 2024 verstorbene Journalistin Elke Lang, Mitglied der Gesellschaft, dem Kunstmuseum.

Landtagsabgeordneter Zippel: „Landarztquote ist echte Chance für Gesundheitsversorgung im Altenburger Land“

Der Thüringer Landtag hat in der aktuellen Plenarsitzung eine Entscheidung getroffen, die laut der CDU-Abgeordneten Christoph Zippel eine „echte Chance für Gesundheitsversorgung im Altenburger Land ist“. Das schreibt er zumindest nun in einer Pressemitteilung.

Mit der Einführung der Landarztquote werde jetzt vollzogen, was Zippel und seine CDU-Fraktion mit Blick auf den drohenden Mangel an Haus- und Zahnärzten seit 2019 immer wieder eingefordert hätten, heißt es weiter. Wer künftig in Thüringen Medizin studieren wolle und sich verpflichte, später in ländlichen Regionen wie dem Altenburger Land zu praktizieren, solle einfacher an einen Studienplatz kommen. Dazu würden Plätze für Studiengänge der Allgemeinmedizin und Zahnmedizin künftig teilweise über eine die Landarztquote vergeben. Zippel und seine Fraktion hätten laut Mitteilung zuletzt erfolgreich darauf gedrungen, angehende Zahnärzte einzubeziehen in die Quote, da auch deren Zahl aufgrund der Altersstruktur der Praxisinhaber in den nächsten Jahren zu sinken drohe. Prognosen zufolge würden rund die Hälfte aller Thüringer Zahnärzte in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand gehen. Und auch bei den Apotheken seien viele Regionen von Unterversorgung bedroht. In dem von Zippel eingebrachten Antrag, den der Landtag jetzt beschlossen hat, werde die Landesregierung deshalb aufgefordert, eine ähnliche Quote auch für Studenten der Pharmazie einzuführen. Ziel sei es, dass niemand mehr als 20 Minuten bis zum nächsten Arzt fahre.