Altenburger Land/Vogtland. Bekannte Ausflugsziele gibt es im Altenburger Land und dem Vogtland viele. Hier finden Sie ein paar Tipps, wo Sie vielleicht noch ungestörter sind.

Es gibt Sehenswürdigkeiten im Altenburger Land und dem Vogtland, die fast jeder kennt, und solche, von denen manche Menschen vielleicht noch nichts gehört haben. Wir haben die Tourismusverbände aus dem Altenburger Land und dem Vogtland einmal gefragt, welche Alternativen man noch so ansteuern könnte, oder welche unbekannteren Veranstaltungen es noch gibt. Hier sind ihre Tipps.

1. Altenburger Spezialitäten genießen

Christine Büring, die Geschäftsführerin der Altenburger Tourismus GmbH, überlegt nur kurz und verweist dann auf die öffentliche Stadtführung durch Altenburg mit der Verkostung von Altenburger Spezialitäten, die am Samstag, 15. Juni, von 11 bis 12.30 Uhr stattfindet. „Bei diesem interessanten Rundgang durch die ehemalige Residenz der Wettiner Fürsten lernt man die Spielkartenstadt und ihre 1000-jährige Geschichte auf ganz neue Art kennen. Dazu gibt es die Gelegenheit, im Spielkartenladen leckere Altenburger Spezialitäten wie den berühmten Ziegenkäse und leckeren Likör zu probieren und Spannendes über die weltberühmten Spielkarten zu erfahren.“

2. Auf der Suche nach dem Glück in Altenburg

Es sei zwar nicht an diesem Wochenende, sagt Christine Büring dann, aber sie könne, wenn es um Entdeckungen abseits der Großveranstaltungen gehe, die Provinzglück-Tour empfehlen. Unter dem Motto „In Altenburg ist Glück selbst gemacht“ geht es dabei am Freitag, 21. Juni, von 19 bis 21 Uhr auf Entdeckungstour. „Wir wollen das viele Positive zeigen, das in unserer Stadt am Entstehen ist – oft auf den ersten Blick nicht sichtbar“, erklärt die Geschäftsführerin. „Wir kommen mit Menschen in Gespräch, die sich ihr Glück in Altenburg selbst gemacht haben.“ Und beim Spaziergang durch die Altstadt entdecke man verborgene Ecken mit Potenzial und erkenne plötzlich, dass das Leben in der Provinz sehr lebenswert und überhaupt nicht langweilig ist.

3. Auf dem Knopfweg bei Schmölln der Vergangenheit nachspüren

Heike Ohnesorge vom Tourismusverband Altenburger Land erweitert die Tipps noch. Sie schickt ein paar ausgewählte Wanderwege, darunter den Knopfweg: „Wer diesen Rundweg begeht und seine Gedanken schweifen lässt, wird erahnen können, welch immense Bedeutung Knopffabriken für die Stadt Schmölln gehabt haben musste“, heißt es in einer Beschreibung. Besonders beeindruckend: Auch wenn fast kein Betriebsgelände mehr zu sehen ist, wurde mit 18 Metallknöpfen symbolisch ein Andenken gesetzt. Wie „Erinnerungssteine“ markieren diese zehn Zentimeter breiten Metallknöpfe mit den Namen der Betriebe, die im Gehweg eingelassen sind, wichtige historische Fabrikstandorte. Weitere Informationen unter: www.schmoelln.de/entdecken-und-verweilen/tourismus/knopfweg

Unterwegs auf dem Knopfweg in Schmölln, ein etwas unbekanntere Ausflugstipps. © OTZ | Jana Borath

4. Rund um Posterstein auf dem „Holzmichelweg“

Ein weiterer Tipp ist der Holzmichelweg. Er gilt einigen als einer der schönsten Wanderwege im Altenburger Land. Die Burg und die Burgkirche in Posterstein, die mit einem einzigartigen barocken Schnitzwerk ausgestattet sind, sind weithin bekannte touristische Attraktionen auf dem Weg. Und der Ort selbst mit einer Vielzahl gut erhaltener, landschaftstypischer Fachwerkhäuser und Vierseithöfe ist ein attraktives Ziel.

Der Kunst- und Kräuterhof Posterstein ist einer der Höhepunkte entlang des Holzmichlwegs. © Funke Medien Thüringen | Jana Borath

5. Kräuterwanderung im Schlossgarten Altenburg

Der dritte Tipp von Heike Ohnesorg ist nicht an diesem Wochenende, kann aber jetzt schon fest eingeplant werden: Die Falkenhainer Kräuterexpertin Grit Nitzsche lädt am Sonntag, 23. Juni, von 14 bis 16 Uhr im Schlossgarten Altenburg dazu ein, die Welt der schmackhaften Wildkräuter, essbaren Bäume und nahrhaften Pflanzen zu entdecken. Bei einem etwa zweistündigen Spaziergang erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche kulinarischen Schätze sie bisher übersehen haben. Außerdem lernen sie, welche Rezepte durch die Zugabe von Grünem bereichert werden können und wie sie alles sicher und ohne Verwechslungen sammeln können. Tickets gibt es in der Tourismusinformation Altenburg.

6. Tipps aus dem benachbarten Vogtland: Das Vogtland und seine Kultur und Geschichte entdecken

Dorina Wießner, Projektmanagerin Familie beim Tourismusverband Vogtland, empfiehlt an diesem Wochenende einige Wanderrouten, die unter dem Titel „Wandern rund um Burgen und Schlösser im Vogtland“ geführt werden. Darunter sind auch vier Wandertouren, die man auf der Internetseite des Tourismusverbandes Vogtland unter dem Stichwort Wanderungen als „Kulturweg der Vögte“ findet:

Tour 1: Wandern in der Wiege des Vogtlands: Diese Rundtour führt über elf Kilometer durch die Wiege des Vogtlands – von Weida nach Wünschendorf und zurück nach Weida, von der ältesten Kirche des Vogtlands auf dem Veitsberg, deren Ursprünge in das Jahr 974 zurückreichen, nach Weida zur Stammburg der Vögte. Absoluter Höhepunkt: die Osterburg Weida.

Sehenswürdigkeiten entlang des Kulturwegs der Vögte: Die Osterburg in Weida © Tourismusverband Vogtland | tino peisker

Tour 2: Plauen – Liebau – Elsterberg: Die Wandertour über 16 Kilometer führt vom ehemaligen Herrschaftssitz der Vögte zu Plauen zur Burgruine Elsterberg. Attraktive Zwischenstopps sind das Pfaffengut und die Burgruine Liebau. Zurück geht es bequem mit der Vogtlandbahn. Dabei kann man schön den Ausblick durch das Elstertal genießen. Höhepunkt dieser Tour ist natürlich die Burgruine Elsterberg

Tour 3: Plauen – Weischlitz – Schloss Voigtsberg: Für diese sollte man sich besser aufs Rad schwingen, denn die Tour führt von Plauen über Weischlitz nach Oelsnitz entlang des Elsterradwegs auf den Spuren der Vögte zu Plauen. Dabei kann man Plauens ältestes Gebäude, die Stadtkirche St. Johannis (geweiht 1122) besuchen. Das mittelalterliche Konventsgebäude von 1244 ist der ehemalige Sitz des Deutschen Ordens im Vogtland. Entlang des Mühlgrabens radelt man dann zu den 500 Jahre alten historischen Weberhäusern. Weiter geht es zur Kirche Straßberg, die einst den Vögten zu Straßberg gehörte. Und in Kürbitz bietet sich eine Rast an, um das Ensemble Herrenhaus und Salvatorkirche anzuschauen. Entlang der Weißen Elster kommt man nach zwei Kilometern ins Städtchen Weischlitz. Die Tour führt nach Pirk, vorbei am ehemaligen Herrenhaus Taltitz, das heute eine Jugendherberge ist, nach Oelsnitz. Höhepunkt ist das eindeutig das Schloss Voigtsberg.

Die Schösserstube im Schloss Voigtsberg in Oelsnitz, Teil des Kulturwegs der Vögte. © Tourismusverband Vogtland | tino peisker

Tour 4: Rundwanderweg Greiz: Dieser Rundwanderweg mit tollen Wegpunkten wie dem Fürstlich Greizer Park mit Sommerpalais oder dem Tiergehege und dem Mausoleum in Waldhaus reiht wirklich eine Sehenswürdigkeit nach der anderen auf wie schöne Perlen an einer Kette. Wirklich eine schöne Tour mit dem Oberen und Unteren Schloss Greiz als absoluten Höhepunkten.

Das Obere Schloss in Greiz ist immer ein Hingucker und einen Ausflug wert. © Tourismusverband Vogtland | Sebastian Theilg

Tour 5: Der Göltzschtal-Rundweg: Und als letzten Tipp für dieses Wochenende nennt Dorina Wießner dann noch den Göltzschtal-Rundweg. Mit dieser Wanderung lassen sich drei Sehenswürdigkeiten zu Fuß erkunden: die größte Ziegelsteinbrücke der Welt, die Burg Mylau und das Besucherbergwerk in Mühlwand. Da braucht es wirklich keine weiteren Höhepunkte.

Mehr Tipps und Informationen: www.altenburger-originale.de, www.altenburg.travel, www.vogtland-tourismus.de