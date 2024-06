Schmölln. Von Texas bis China: Schmöllner Grundschüler nehmen Eltern mit auf eine tänzerische Weltreise beim Sommerfest.

An der Grundschule Finkenweg in Schmölln war der Teufel los. Auf dem Schulgelände konnte man sich kaum drehen. Schulleiter, Lehrer und Erzieher hatten mit ihren ihnen anvertrauten Schützlingen ein buntes Programm auf die Beine gestellt und luden zum Sommer- oder Schuljahresabschlussfest.

Das stand in Anbetracht der nahenden Sommerferien unter dem Motto „Eine Reise durch Finkentours“. Der Titel war bereits Programm, da wusste noch niemand um die Insolvenz in der Reisebranche.

Tänzerische Weltreise in der Schule im Altenburger Land

Hinter der Schule, auf dem weiträumigen Gelände hatten sich Eltern, Großeltern, Geschwister und Bekannte eingefunden, um den Nachmittag gemeinsam mit den Grundschülern und den Pädagogen zu genießen. Mit einem wunderschönen Programm, das die Gäste in Verzückung setzte, läuteten die Mädchen und Jungen den Nachmittag ein, nachdem Schulleiter Robert Kaspar-Winkler die Besucher begrüßt hatte.

Danach begann die Weltreise der Schüler, die sie tanzend und in schmucken Kostümen unternahmen. Natürlich wurde nicht nur getanzt. Die Kinder hatten sich mit den Ländern, deren Tänze sie aufführten, ausgiebig befasst und informierten vor ihrem Auftritt jeweils über das entsprechende Land. Da ging es um Geografie, um Sitten und Gebräuche. Außerdem waren auf dem Gelände, an den vorhandenen überdachten Holzbänken noch einmal diese Länder nach dem Auftritt der Kinder zu besuchen. Dort wurden allerhand Mit-mach-Aktionen angeboten und Wissenswertes über das jeweilige Land war an den Überdachungen angebracht. Man konnte nicht nur basteln oder sich Glitzerfäden in die Haare flechten lassen, sondern auch einiges über ferne Reiseziele erfahren.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Zurück zum Programm. So ging die Reise von Texas mit den berühmten Hüten, über Hawaii, natürlich in entsprechendem Flair, China teils in Hanfu-Kostümen, so heißt die chinesische Kleidung, und Italien und wie an den Masken zu sehen, war direkt nach Venedig. Die einzelnen Tänze führten die Kinder mit Leidenschaft auf. Sie waren voll bei der Sache. Man sah ihnen die Freude während ihres Auftrittes an und sie ernteten viel Applaus. Auch Mexiko und der Kontinent Afrika fehlten im Finkentours-Reiseplan nicht.

Schmöllner Schüler begeistern die Gäste mit ihren Tänzen

Am Ende ging die Heimreise in den Finkenweg über die Niederlande. Da füllte sich plötzlich die Tanzfläche mit Mädchen und Jungen in den bekannten Oranje-T-Shirts. Und auch hier ging die Post ab, tänzerisch gesehen. Die Tanzschule Schaller hatte hier wirklich ausgezeichnete Arbeit geleistet und die einzelnen Tänze mit den Grundschülern einstudiert. Eine halbe Stunde pro Tag, also maximal zwei Stunden pro Woche wurde geübt.

Höhepunkt war am Ende der Aufführung der Hakuna-Matata-Tanz, den alle 380 Grundschüler vorführten. Natürlich mit dem Filmspruch aus König der Löwen Hakuna Matada. Da platzte fast das Trommelfell, so begeistert schrien sie das Hakuna Matada heraus. Frei übersetzt heißt das „Alles in bester Ordnung“. Und an diesem Tag war zumindest an der Grundschule alles in bester Ordnung.

Die Stände beim Schulfest in Schmölln waren immer gut besucht. © Ulrike Grötsch | Ulrike Grötsch

Nur schade, dass die einzelnen Tänze nicht etwas länger aufgeführt wurden. Für einige Eltern war der Auftritt, wie sie sagten, ein klein wenig zu kurz. Sie hätten gern noch länger verweilt und ihren Sprösslingen zugeschaut. Wie das so ist, was einem gefällt, davon kann man oft nicht genug haben.

Auch andere Partner präsentieren sich beim Fest in Schmölln

Doch es warteten noch viele andere Aktivitäten auf dem Schulgelände. Erstmals, so Robert Kaspar-Winkler, haben die Eltern das alles allein organisiert. Zum Weihnachtsmarkt, waren es noch hauptsächlich die Lehrer. Auch der noch junge Förderverein der Schule präsentierte sich mit einem Stand. Die Einnahmen aus diesem Fest wird der Förderverein für ein schuleigenes einheitliches Hausaufgabenheft verwenden, das jeder Schüler dann erhält. Lediglich die Inhalte werden für Klassenstufe eins und zwei etwas anders sein als für die größeren Schüler, sagte der Schulleiter.

Auch Vereine wie die Leichtathleten, die Fußballer, die Spielleute und die Judosportler waren vertreten und waren auf der Suche nach Talenten. Die Schmöllner Feuerwehr lud zum Zielspritzen ein. Schlange stand man auch am Glücksrad und am Eiswagen vor der Schule und natürlich war die Hüpfburg gut besucht. Auch der Stand von Andrea Heilmann – sie verkaufte ihre selbstgemalten Bilder –, war Anziehungspunkt. Ein gelungener Schuljahresausklang. Und es sei verraten, die Zeugnisse lagen beim Schulleiter auch schon für alle bereit.