Altenburg/Schmölln. Ein angezündetes Werbebanner, ein Sommerfest in Schmölln und andere Meldungen aus dem Altenburger Land.

Das sind die Nachrichten, Ankündigungen und andere Meldungen für das Altenburger Land für Montag, 17. Juni:

Werbebanner in Nobitz angezündet

Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte in der Nacht von Freitag zu Samstag, 14./15. Juni, ein Werbe-Bannner mit dem Firmenlogo eines Supermarktes in der Altenburger Straße in Nobitz angezündet. Das Banner aus Kunststoff musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Am Gebäude des Einkaufsmarktes ist kein Schaden entstanden.

Es war nicht der einzige Brand, mit dem die Feuerwehrkräfte am Wochenende beschäftigt waren. Auch bei einem Containerdienst bei Schmölln brannte es.

Sommerfest bei der Caritas in Schmölln

Am Donnerstag, 20. Juni, findet von 14 bis 16 Uhr ein kleines Sommerfest auf dem Platz hinter der Caritas-Begegnungsstätte Am Kiesberg 13 in Schmölln statt. Es erwarten die Gäste internationale Spezialitäten und anderes. Für Spiel- und Bastelangebote sorgen das benachbarte Freizeitzentrum „The Base“, Lutz Kinmayer (Mitarbeiter für diakonische Pastoral aus Gera) und die Kirchenkreissozialarbeit der Diakonie Altenburger Land. Die Veranstaltung wird unterstützt von der Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge Thüringen und der Wohnungsverwaltung Schmölln.

Andreas Hohlfeld bleibt Vorstandsmitglied bei der Sparkasse Altenburger Land

Der Verwaltungsrat der Sparkasse Altenburger Land hat einstimmig die Verlängerung des Dienstvertrages des Vorstandsmitgliedes, Andreas Hohlfeld (49) für weitere fünf Jahre beschlossen. Das teilt die Sparkasse nun mit.

Der Verwaltungsrat „würdigte mit dieser vorfristigen Vertragsverlängerung die erfolgreiche sowie zielgerichtete Arbeit von Andreas Hohlfeld, die gleichermaßen das Wohl der Mitarbeiter und des Unternehmens im Fokus hat“, schreibt die Sparkasse in der Mitteilung. Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden, Bernd Wannenwetsch (55), lenke Hohlfeld die Geschicke der Sparkasse und habe in den letzten Jahren maßgeblich dazu beigetragen, sie stabil und zukunftssicher aufzustellen. „Krisen wie die Niedrigzinsphase, die Corona-Pandemie oder der historische Inflations- und Zinsanstieg konnten so als Vorstandsteam und mit der tatkräftigen Unterstützung aller Sparkassenmitarbeiter gut gemeistert werden“, heißt es weiter. Mit viel Sachverstand, Sorgfalt und einer transparenten Kommunikation übernehme Hohlfeld Verantwortung und trage dazu bei, weiterhin die Weichen für den Erfolg der Sparkasse Altenburger Land zu stellen.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Andreas Hohlfeld lebt mit seiner Familie von Kindheit an im Altenburger Land und sei somit tief mit der Region verwurzelt.

Andreas Hohlfeld bleibt weiter Vorstandsmitglied bei der Sparkasse Altenburger Land. © Landratsamt Altenburger Land | Yvonne Danz

Vortrag im Residenzschloss Altenburg

Im Rahmen eines Vortrags widmet sich Gustav Wolf, Vorsitzender der Geschichts- und Altertumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes, am 26. Juni ab 19 Uhr der Historie des Altenburger Nikolaikirchhofes und der früheren Bebauungsgeschichte. Die Veranstaltung findet im Bachsaal des Residenzschlosses Altenburg statt, der Eintritt ist frei.

Gustav Wolf ist Grabungsmitarbeiter des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie. Als profunder Kenner der Stadt- und Regionalgeschichte hat er zahlreiche Publikationen zu historischen und archäologischen Themen veröffentlicht, schreiben die Organisatoren. Daneben beteiligte sich der Referent an verschiedenen Ausstellungen im Schloss- und Spielkartenmuseum sowie im Museum Burg Posterstein. Seit Jahren engagiert er sich ehrenamtlich in der Geschichts- und Altertumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes, deren Vorsitzender er ist. Für sein jahrelanges Engagement wurde er jüngst mit dem Thüringer Denkmalschutzpreis ausgezeichnet.

Stadtradeln auch in Altenburg

Das Radfahren wird immer beliebter, auch in Altenburg, schreibt die Stadt Altenburg in einer Mitteilung. Daher sattele die Stadt auf den Trend auf und nimmt erstmals an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ teil.

Das Stadtradeln findet vom 26. August bis 15. September statt. Das Ziel ist es, in Teams drei Wochen lang möglichst viele Wege mit dem Rad zu erledigen und Kilometer für das Team und die Stadt zu sammeln. Mitradeln lohne sich in mehrfacher Hinsicht. Wer für ein gemeinsames Ziel in die Pedale tritt, stärke sowohl die Gemeinschaft als auch die eigene Gesundheit. Neben dem Spaß am Fahrradfahren gehe es vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Ob Unternehmen oder Schule, Verwaltung oder Verein – Radelnde können Unterteams etwa für verschiedene Abteilungen oder Schulklassen gründen und innerhalb des Hauptteams gegeneinander antreten. Teilnehmen können alle, die in Altenburg wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen.

Mit der kostenfreien Stadtradeln-App können die Teilnehmer die geradelten Strecken via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. Die Anmeldung ist ab sofort unter www.stadtradeln.de/altenburg möglich. E-Bikes sind zugelassen.Im Rahmen der Aktion findet im gleichen Zeitraum auch der Sonderwettbewerb „Schulradeln“ statt, bei dem die „Fahrradaktivsten Schulen“ gesucht werden. Dabei können Schüler, Eltern und Lehrkräfte der Altenburger Schulen in eigenen Teams am Wettbewerb teilnehmen.