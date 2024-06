In den letzten Tagen vor den Sommerferien organisierte der Kreissportbund Altenburger Land in Kooperation mit dem Schulamt Ostthüringen Sportabzeichen-Tage für Schulen in Meuselwitz, Schmölln und Altenburg. Hier sind die beim 50-Meter-Sprint zu sehen. © Kreissportbund Altenburger Land | Ulf Schnerrer