Schmölln. Am 16. Juni musste die Polizei zur Gemeinschaftsunterkunft in Schmölln ausrücken. Ein 23-Jähriger ist nun in Haft.

Am Sonntagabend, 16. Juni, gegen 21.50 Uhr kamen Polizeibeamte nach eigener Mitteilung in der Gemeinschaftsunterkunft in der Bergstraße in Schmölln zum Einsatz, nachdem der Sicherheitsdienst eine tätliche Auseinandersetzung dort gemeldet hatte.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Nach bisherigen Ermittlungen waren laut Polizei zwei aus Somalia stammende Männer im Treppenhaus der Unterkunft in Streit geraten und hatten anschließend mit Fäusten sowie Glasflaschen aufeinander eingeschlagen, wobei einer der Männer Verletzungen erlitt und im Krankenhaus behandelt werden musste.

Nach seinem Aufenthalt im Klinikum wurde der 23-jährige Mann festgenommen und in eine Strafanstalt gebracht, da gegen ihn ein gültiger Haftbefehl vorlag. Gleichzeitig wurden gegen beide Tatverdächtige Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, teilt die Polizei noch mit.