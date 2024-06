Gera. Das Landgericht hatte einen Fall mit Hindernissen zu verhandeln: Das Urteil fällt aber ganz klar aus.

Eine Hauptverhandlung mit Hindernissen hat die elfte Strafkammer am Landgericht Gera am Montag erlebt. Letztlich war es aber ein klarer Fall.

Der Prozess wegen versuchten Raubes sollte um 9 Uhr beginnen. Nur die Hauptperson fehlte im Gerichtssaal: die Angeklagte. Die Staatsanwaltschaft legte der 37-Jährigen zur Last, am 11. November 2020 versucht zu haben, einem Zusteller ein Paket zu entreißen. Dabei soll sie ihn mehrfach mit der flachen Hand geschlagen haben. Am 28. Februar 2021 soll die Angeklagte zudem versucht haben, einer Frau ein Handy zu entwenden, nachdem sie ihr zuvor von hinten gegen den Oberkörper geschlagen haben soll.

Polizei bringt die Angeklagte ins Gericht

Im Saal ist die Betreuerin der Obdachlosen anwesend. Sie habe ihr extra Fahrgeld gegeben und den Fahrplan von Altenburg nach Gera ausgedruckt. Ihre Klientin habe aber angekündigt, nicht zum Prozess kommen zu wollen, weil sie fürchtete, fertiggemacht zu werden.

Die Vorsitzende Andrea Höfs bat deshalb die Polizei um Amtshilfe, die schließlich zwei Stunden später die Angeklagte nach Gera in den Saal bringt. Die Zeugen bestätigen das damalige Geschehen. Eine Frau berichtet, dass sie gerade mit ihrer Mutter telefoniert habe, als ihr die Angeklagte das Telefon entreißen wollte. Sie habe die Aussagen aus dem Gespräch auf sich bezogen.

Einigkeit herrscht bei Anträgen und Urteil

Die psychiatrische Sachverständige Angela Trommer Wenzel stellte ihr Gutachten vor, wonach die Angeklagte an einer Schizophrenie leidet. Aus diesem Grund sei sie zu den Tatzeitpunkten schuldunfähig gewesen. Oberstaatsanwalt Thomas Riebel beantragte deshalb einen Freispruch. Dem folgte Verteidiger Helge Klein. Die Strafkammer kam zur selben Einschätzung.

Eine Unterbringung in der forensischen Psychiatrie erfolgt nicht, weil seit 2022 keine weiteren Straftaten aufgelaufen sind. Weitere schwere Straftaten müssten zu erwarten sein, um eine dauerhafte Unterbringung zu rechtfertigen. Das sah die Kammer nicht.

