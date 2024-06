Altenburger Land. Schon bald beginnen die Sommerferien. Wir haben Ihnen ein paar Tipps bis zum Monatsende zusammengestellt, wo sich vielleicht ein Besuch lohnt.

„Hurra! Endlich Schulferien!“, das rufen bestimmt viele Kinder und Jugendliche zum Start der Sommerferien am Donnerstag, 20. Juni. Für die Zeit bis Ende Juni haben wir Ihnen ein paar Tipps zusammengestellt, was in dieser Zeit alles ansteht.

Puppentheater im Heizhaus Altenburg

Die Schatzinsel ist die spannende Abenteuergeschichte von dem Jungen Jim Hawkins, der die Schatzkarte in die Hände bekommt, auf der Captain Flint, der größte Seeräuber aller Zeiten, seine Beute vergraben hat. Das Puppentheater des Theaters Altenburg-Gera spielt das gleichnamige Abenteuerstück im Heizhaus Altenburg, am Donnerstag, 20. Juni, ab 18 Uhr. Empfohlen wird das Stück für Kinder ab zwölf Jahren und Erwachsene gleichermaßen.

Ferien-Rätselspaß auf Burg Posterstein

„Von Gerechten und Gerichteten – Showdown vor dem Burgherrn“ heißt der Ferien-Rätselspaß für Kinder vom 20. Juni bis 4. August auf Burg Posterstein. Was musste so ein Gerichtsherr überhaupt machen? Wer schrieb die Gesetze und wer stand vor Gericht? Ging es immer um „Kopf und Kragen“? Durfte der Burgherr einfach jeden ins Gefängnis werfen? In den Sommerferien geht es vor Gericht und mit echten Fällen heiß her. Für das Ferien-Rätsel braucht es keine Anmeldung. Die Veranstaltung steht im Zusammenhang mit der neuen Ausstellung „Schlag um Schlag – die Burg als Gerichtsort“, die immer von Dienstag bis Sonntag, auch an Feiertagen, von 10 bis 17 Uhr besucht werden kann.

Eigene Spielkarten in Altenburg drucken

Beim Feriendrucktag im Schloss- und Spielkartenmuseum Altenburg können die Kinder am Freitag, 21. Juni, und Freitag, 28. Juni, jeweils von 14 bis 15 Uhr nach einem kurzen Rundgang durch das Spielkartenmuseum in der Kartenmacherwerkstatt ein Motiv zum mit nach Hause nehmen drucken.

Jugendtheater „#diewelle2024“ in Altenburg

Der Altenburger Theaterjugendclub Maskenfabrik zeigt in der diesjährigen Spielzeit ein Stück mit dem Titel „#diewelle2014“ nach dem bekannten Buch und Filmen. Das Theaterstück von Jochen Strauch wird im Heizhaus Altenburg gezeigt, am Freitag, 21. Juni, um 18 Uhr und am Samstag, 22. Juni, um 18 Uhr.

Tag der offenen Tür und japanisch schmausen beim Schülerfreizeitzentrum Schmölln

Das Schülerfreizeitzentrum The Base in Schmölln feiert am Freitag, 21. Juni, von 14 bis 20 Uhr Tag der offenen Tür mit Spielen, Lagerfeuer und Cookies.

Außerdem geht am Montag, 24. Juni, um 13 Uhr der Sushi-Maker. Und um 16 Uhr gibt es Wikingerschach.

Am Dienstag, 25. Juni, heißt es ab 15 Uhr: „Make your own Zauberstab“. Und wenn man schon dabei ist, kann man sich auch gleich anmelden zur Harry-Potter-Nacht am Donnerstag, 27. Juni, ab 15 Uhr.

Märchenhaftes Theater in Nobitz

Das historische Wandermarionettentheater von Uwe und Evelyn Dombrowsky zeigt am 23. Juni von 15 bis 16 Uhr im Engertsdorf Komödiantenhof in Nobitz „Der Froschkönig“ in einer Version geeignet ab sechs Jahren. Am Montag, 24. Juni, steht dann ab 15 Uhr Hänsel und Gretel auf dem Programm, geeignet für Kinder ab fünf Jahren.

Am Sonntag, 30. Juni, von 15 bis 16 Uhr heißt das Märchen dann „Berggeist Rübezahl“ und ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet.

Brennesselbänder, Holunderperlen und Schmetterlinge im Museum Altenburg

Um heimische Pflanzen am Wegesrand, die Nahrung, Wohnstätte und Rückzugsort für viele Tierarten sind, geht es am Dienstag, 25. Juni, von 10 bis Uhr im Naturkundemuseum Mauritianum. Anja Rohland und Marit Kirmse zeigen bei dieser Veranstaltung der Naturforschenden Gesellschaft Altenburg e.V., die für Kinder ab zehn Jahren geeignet ist, auch, wie man aus den Pflanzen wunderbaren Naturschmuck basteln kann. Hier lernt man Pflanzen kennen und bastelt ein einzigartiges Armband.

Ebenfalls am Dienstag, 25. Juni, aber von 13 bis 15 Uhr sind alle kleinen Künstler ab zehn Jahren zu einer Entdeckungsreise mit Bleistift und Papier eingeladen.

Am Mittwoch, 26. Juni, von 10 bis 16 Uhr geht es für Kinder ab sechs Jahren auf eine Reise in die Vielfalt der Insekten. Im Anschluss werden zusammen bekannte und fantasievolle Insekten-Vertreter gebastelt.

Bumperball-Turnier in Schmölln

Am Mittwoch, 26. Juni, wird von 14 bis 20 Uhr auf der Kirschwiese in Schmölln zum großen Bumperball-Turnier eingeladen.

Kidnapper in Altenburg gesucht

„Hilfe, die Kidnapper kommen!“, heißt es am Mittwoch, 26. Juni, von 14 bis 15 Uhr im Schloss- und Spielkartenmuseum Altenburg. Und an diesem Nachmittag begeben alle Neugierigen auf Spurensuche nach den entführten Prinzen Ernst und Albrecht.

Altenburger Spieleabend

Am Freitag, 28. Juni, wird von 17 Uhr bis 22 Uhr in der Zeitzer Straße 39 in Altenburg zu einem Spieleabend der Altenburger Spieletage eingeladen.